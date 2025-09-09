¡Urgente! Beccacece descarta a estos jugadores en Ecuador para enfrentar a Argentina

Sebastián Beccacece tuvo que nuevamente descartar a 7 jugadores para el partido contra la Selección de Argentina. El DT recuperó a Moisés Caicedo y Alan Franco, sin embargo, terminó perdiendo a Pervis Estupiñán que llegó con molestias.

El DT tuvo que descartar 7 porque solo pueden estar entre cancha y banco de suplentes, 23 jugadores. Beccacece decidió dejar fuera a los siguientes jugadores: Xavier Arreaga, Darwin Guagua, Pervis Estupiñán, Bryan Ramírez, David Cabezas, Patrick Mercado y John Mercado

Nuevamente, Beccacece deja fuera a varios jugadores que no tuvieron minutos ante la Selección de Paraguay. No obstante, esto no es nuevo ya que el DT suele convocar a varios jugadores de más, porque muchos reflejarían una importante influencia para el grupo.

Por otro lado, este también sería el último partido con la Selección de Ecuador para jugadores como Enner Valencia y Hernán Galíndez. Ambos referentes se despedirán para las Eliminatorias, aunque su presencia para el Mundial de 2026 estaría segura.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

