¿Vestuario roto? El jugador que se molestó con Ismael Rescalvo frente a todo Barcelona

Los malos resultados en Barcelona han generado un ambiente de tensión en el club y en el último partido reportaron el enojo de un jugador con el entrenador Ismael Rescalvo. Las cámaras captaron el malestar de un futbolista y revelan que hay problemas internos.

Leonai Souza salió muy molesto del partido y en el banco de suplentes hizo gestos de enojo. Medios de Guayaquil replicaron que habría mala relación entre el volante brasileño y el DT español.

Desde hace varios meses ha habido malestar de Souza con su rol secundario en Barcelona SC pese a que antes era titular y figura. El volante buscaría salir de cara a la temporada 2026.

Souza está en la lista de jugadores que podrían salir del equipo para la siguiente temporada, serían más de diez elementos que dejarían el plantel para el 2026 tras el mal año.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

Los números de Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.