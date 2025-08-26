¿Y Miguel Parrales?: Jugador de Barcelona es convocado a la Selección y sorprende a todos

Siguen saliendo nombres de los convocados al microciclo de la Selección de Ecuador, y no solo Emelec tendrá representantes en el Astillero. Barcelona también tiene a uno de sus futbolistas llamado por Sebastián Beccacece.

Según el periodista Juan Francisco Rueda, de cara al microciclo de este mes, Kleber Pinargote estará entre los arqueros convocados para este pequeño espacio de la ‘Tri’. No es la primera vez que Beccacece llama a arqueros juveniles de LigaPro.

El mes de septiembre podría tener a dos jugadores de Barcelona convocados, mientras Pinargote formará parte del microciclo, el delantero ecuatoriano Miguel Parrales podría estar llamado para la lista contra Paraguay y Argentina en el cierre de Eliminatorias.

Otros jugadores como Gilmar Napa, Diogo Bagui, Mateo Viera, Jesús Polo, entre otros también han sido llamados al microciclo desde sus clubes de LigaPro para estos días en la Casa de la Selección.

Kleber Pinargote llegó de Independiente del Valle. Foto: IDV.

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.