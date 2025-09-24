Real Madrid disfruta como en pocas ocasiones durante este inicio de LaLiga. El 1-4 ante Levante se vio marcado por la figura de Franco Mastantuono. El ex futbolista de River Plate anota su primera tanto con la camiseta de los merengues y con similitudes más que cercanas a quien seguramente haya sido el mejor jugador de la entidad durante muchas décadas. Tal y como lo hiciese Alfredo Di Stéfano en su día, el 30 de Xabi Alonso se estrena un 23 de septiembre

Nancy, un 23 de septiembre de 1953 y de cabeza. Son los datos que supusieron el primer tanto de Alfredo Di Stéfano con la camiseta del Real Madrid. Hablamos del estreno goleador de quien hasta la fecha es el cuarto máximo anotador en toda la historia del conjunto blanco. Franco Mastantuono se estrena de manera similar 72 años más tarde y para comenzar una carrera que todos sueñan que pueda tener el mismo desenlace que la Saeta Rubia. Recordemos que al ex River Plate y Millonarios de Colombia únicamente lo superan en cuanto a gritos sagrados se refiere por el Bernabéu, figuras de la talla de Raúl, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

“Eso me dijeron cuando entré. Es increíble. Es un orgullo para mí compartir similitudes con él. Obviamente no me voy a comparar con un jugador tan grande como él, pero estos pequeños detalles son muy lindos. Es una sensación única y un momento increíble. La noche de hoy lo venía buscando y por suerte se dio. Encima el equipo ganó con diferencia y es muy positivo. Es una alegría enorme”, comentaba Franco Mastantuono junto a los medios de comunicación del Real Madrid tras su primera gran alegría frente al Levante. El pase de Vinicius al minuto 38 y su definición de derecha al ángulo certifican un desembarco en la capital española más que positivo para el joven nacido en Azul.

Tuvieron que pasar también más de 11 años para que el Real Madrid viese a un argentino marcar con su camiseta. El último fue un tal Ángel Di María por el primer semestre del año 2014 y cuándo Carlo Ancelotti se encontraba completando su primera temporada al frente del equipo. Franco Mastantuono recompone una relación que ha dado para más de la mitad de las ediciones de la Champions League ganadas por el club y que tiene a todos frotándose las manos cuando hablamos del chico de 18 años.

Mastantuono marca, como Di Stefano, su primer gol en Madrid un 23 de septiembre: GETTY

Mastantuono ya ha sido consultado por el peso que supone ser argentino en Real Madrid gracias a la figura de Alfredo Di Stéfano. Incluso en su presentación por la ciudad deportiva de Valdebebas, comentó que espera poder honrar una relación de amor entre el club merengue y la Saeta Rubia que no solo cambió el fútbol español, sino el mundial. En la jornada número 72 del primer tanto de quien para muchos supone uno de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos, Franco se estrena.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Mastantuono a Lamine Yamal

La zona mixta del estadio del Levante estuvo marcada por su primera gran comparecencia ante los medios de comunicación. Franco Mastantuono tocó todos los temas y no le sacó el pecho a las preguntas como comparaciones que se le hacen junto a la estrella del Barcelona. El ex River Plate elogió a Lamine Yamal y no quiere vivir de la guerra mediática alrededor de ambas figuras.

Tweet placeholder

“Le felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro, es un gran jugador, eso no lo tengo que decir yo. Trato de no compararme con nadie, de jugar para mi equipo que eso es lo que lleva después a lo individual”, sus reflexiones en una ciudad de Valencia donde 72 años después de que Alfredo Di Stefano se estrenase como merengue, Franco Mastantuono anota su primer tanto para el Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Mastantuono desata críticas a Carlo Ancelotti en España