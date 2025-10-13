Cristiano Ronaldo, el motivo detrás del primer rechazo de Mbappé al Real Madrid

Kylian Mbappé se abrió en canal con Jorge Valdano en Movistar. Lo hace en un contexto de Fecha FIFA y donde lentamente se alista para desafíos de peso en Real Madrid. Recordando todas las ocasiones donde pudo ser jugador del conjunto merengue, no negó que en 2017 se marchó al PSG y no a la casa blanca del fútbol por la figura de Cristiano Ronaldo. AS Mónaco era su casa por entonces y marchó a la capital francesa por 180 millones de euros.

“En ese momento fue muy claro. Cuando me fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría. Claro que era mi sueño, pero jugar titular es un privilegio y tenía la oportunidad de estar en casa, en París. Tuve 7 años increíbles ahí. El orgullo de jugar dónde naciste es especial, pero claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París“, reflexiones de Mbappé con Valdano sobre aquel verano del 2017. En el final de dicho mercado, todo parecía indicar que pasaría del Principado a la capital de España.

Tiene lógica el pensamiento de Mbappé. En aquellos tiempos Real Madrid dominaba el planeta. Venía de ganar su segunda Champions League seguida y con CR7 como bandera total del proyecto junto a los Karim Benzema o Gareth Bale. Incluso, el galés no era titular total de ese equipo donde Isco como media punta era inmovible para Zinedine Zidane. Apareció PSG, un proyecto con Neymar y Edinson Cavani como compañeros. El resto es historia.

Fue apenas la primera vez que Mbappé pudo ser merengue. En 2021 la casa blanca ofreció 200 millones de euros al club galo el 30 de agosto. 12 meses después sería Kylian quien rechazaría a Real Madrid por la renovación del siglo. Hubo que esperar 7 años para disfrutar de un atacante que en este momento se alista para una seguidilla de partidos vital para Xabi Alonso. Se vienen Getafe, Juventus y Barcelona para un KM que pese a rechazar ser compañero que CR7, afirma que le tiene como ídolo total.

Mbappé no fue a Real Madrid en 2017 por CR7, Benzema y Bale: GETTY

“Cristiano Ronaldo siempre ha sido mi modelo a seguir, un ejemplo para mí…Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos, me ayuda…Es el número uno…Es la referencia del Real Madrid. La gente todavía sueña y habla de Cristiano”, más reflexiones de un Kylian cuya vida en el 2017 cambió para siempre. Tras casi 8 años, desvela el principal motivo para no llegar al Bernabéu y si al Parque de Los Príncipes.

La diferencia entre Real Madrid y PSG para Mbappé

Son las dos caras de una misma búsqueda de resultados. Mbappé, consultado por Valdano sobre las diferencias entre la historia eterna de Real Madrid y la búsqueda de esta en París, no dudó en sus reflexiones alrededor de un par de entidades cuya rivalidad moderna no puede no explicarse sin todas las oportunidades donde pudo cambiar de camiseta entre ambas. El muro entre ambas, claro para Kylian.

“La única diferencia es que este es el mejor club del mundo. Has visto todos los jugadores que han pasado y los títulos que han dado. Y eres tú quien se mete la presión de conseguir las cosas. A la presión de la gente estoy acostumbrado. Pero eres tú mismo quien se dice: estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, hacerlo bien, ser un ejemplo para mis compañeros, para la gente… Esta es una presión que te metes tú mismo y que es positiva, porque te ayuda a subir el nivel. A ayudar al equipo“, reflexionaba Mbappé con Valdano. Podrá medirse ante su PSG desde la siguiente fase de la presente edición de la Champions League.

