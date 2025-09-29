Julián Álvarez fue el gran protagonista del fin de semana en LaLiga luego de su actuación en la colosal victoria de Atlético de Madrid en el clásico ante Real Madrid, con dos goles que decoraron una jornada para el recuerdo en el Estadio Metropolitano.

Los goles del delantero argentino, el primero de penal y el segundo con un implacable tiro libre, le permitieron al equipo de Diego Simeone torcer en el complemento un encuentro que había tenido de todo en la primera mitad para conseguir su tercer triunfo en el certamen y meterse en puestos de Europa League.

Lo cierto es que dicha actuación lógicamente tuvo gran repercusión, no solo en España, sino también en todo el mundo y particularmente en Argentina, donde se hicieron eco de un dato de color que no deja de llamar la atención.

ver también Julián Alvarez sigue los pasos de Messi en España

Las 3 “víctimas” preferidas de Julián Álvarez

Es que por aquellas tierras era común en algún momento “ningunear” la jerarquía de Julián Álvarez alegando que “solo le hacía goles a Patronato”, en un intento de menospreciar la valía de sus tantos.

Y algo de esto hay, es cierto, ya que Patronato de Paraná (hoy en la Segunda División del fútbol argentino), es que el equipo al que más le convirtió el delantero de Calchín. En total le hizo 7 goles.

Pero lo más llamativo radica en que otro de los equipos al que más le facturó Álvarez es Alianza Lima, al que le convirtió 6 tantos, con la particularidad de que se los hizo…¡todos en el mismo partido!

Publicidad

Publicidad

Y este fin de semana se sumó un nuevo nombre al podio de equipos a los que más le convirtió Julián Álvarez: nada menos que el Real Madrid. El Merengue sufrió 5 goles en los pies del argentino, según los datos que recopiló Dataref.

El nacido en Córdoba lleva 6 goles en el actual torneo (Getty)

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos goles tiene Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?

El delantero argentino lleva un total de 36 goles en los 64 partidos que disputó con el equipo colchonero.

ver también Locura por Julián Alvarez y más críticas a Simeone de los hinchas de Atlético de Madrid: “Es el mejor del mundo, ¿lo vas a seguir sacando?”