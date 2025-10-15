¿Mensaje a Julián Alvarez? El agente de Lewandowski habló de su futuro en Barcelona

Que Julián Alvarez gusta en Barcelona es un secreto a voces. Muchos esperan al verano del 2026 para saber si el conjunto culé después de abandonar su crisis económica podrá finalmente optar por los servicios del delantero del Atlético de Madrid. De momento se siguen dando pasos en frente para ilusionarse con dicha posibilidad gracias a las declaraciones del agente de Robert Lewandowski en relación con el futuro del delantero polaco. No olvidemos que su contrato termine en la capital de Cataluña el próximo 30 de junio del año 2026. Vienen meses claves.

“El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en el verano de 2026 y aún no se han tomado decisiones. Tenemos que esperar a ver qué sucede en los próximos días…No hay nada oficial sobre las negociaciones con los clubes saudíes. No hay ofertas en este momento”, palabras de Pini Zahavi en 365 Scores. Un medio de Arabia Saudita y donde han venido cubriendo las diferentes ofertas que el delantero polaco tendrá por parte de la nueva gran potencia del fútbol mundial a lo largo de los próximos meses. Repetimos, cuando termine su vínculo contractual con la entidad de Joan Laporta.

Lewandowski viene de sufrir una lesión que le sacará del encuentro frente al Real Madrid del 26 de octubre. También le seguirá alejando de la titularidad en este equipo de Hansi Flick donde hasta la fecha ni mucho menos ha podido consolidarse como indiscutible desde que iniciase la campaña. Llegó en un contexto ni mucho menos similar económicamente al cual tiene Fútbol Club Barcelona por estas fechas. En caso de que se vaya de manera gratuita o con Arabia Saudita pagando ofertas de peso, habrá capital de sobra para intentar conseguir la firma de Julián Alvarez.

Por supuesto en la capital española no quieren saber nada. Mucho más después de la tremenda inversión realizada alrededor del argentino. Julián Alvarez es considerado un Atlético Madrid como el pilar del proyecto alrededor de Diego Pablo Simeone e igualmente como la principal cara de un equipo que intenta cortar con una racha de casi 5 años sin grandes títulos en lo colectivo. En Barcelona gusta y el recambio generacional en cuanto al atacante se refiere puede suponer un nuevo paso al frente. El representante de Robert Lewandowski ni mucho menos descarta el fin de una era en el Camp Nou.

Pini Zahavi no descarta cambios en la delantera del Barcelona: GETTY

Los medios de comunicación más cercanos a la Junta directiva del Barcelona hablan de una operación que ni mucho menos bajará de los 150 millones de euros. Todo esto por supuesto en el caso hipotético de que tanto Julián como Atlético de Madrid estén dispuestos a abandonarse mutuamente dentro de algunos meses. Que el delantero polaco deje la entidad siendo uno de los contratos más importantes de la plantilla del primer equipo también es un hecho importante a tener en cuenta en esta ecuación. Vienen meses claves.

Publicidad

Publicidad

Por Barcelona siguen elogiando a Neyser Villarreal

Diario Sport no duda que el delantero de la selección colombiana sub 20 que se encuentra en semifinales de la Copa Mundial de la categoría disputada en Chile tenía todo para llegar a la entidad. Desde el mes de enero se hicieron seguimientos alrededor de su figura teniendo en cuenta cómo quedará libre para el 1 de enero del año 2026. No hubo ni mucho menos movimientos oficiales que ahora se lamentan.

Neyser Villarreal sigue siendo elogiado en Barcelona: GETTY

“Los scouts blaugrana no se equivocaron al recomendar el fichaje del goleador colombiano, que eliminó a España del Mundial Sub-20 con un hat-trick…Sin duda, era una oportunidad de mercado, porque no es nada habitual que un goleador de su calibre pudiera llegar libre a finales de este año. Sin embargo, el Fair Play Financiero, pero sobre todo el descenso del Barça Atlètic a Segunda RFEF, hicieron inviable la operación. El Barça no hizo ningún movimiento”, comentan por el medio de comunicación más cercano a la Junta directiva de Joan Laporta. Todo mientras el futbolista se alista para vestir la camiseta del Cruzeiro en 2026. Atlético de Madrid ya le quiso y su club en Colombia, Millonarios, acepta perderle a finales de año por cuestiones de indisciplina.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex jugador de la Selección de España señala a Julián Alvarez: “Es un pequeño Di Stefano”