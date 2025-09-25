Messi brilla y deja al Inter de Miami a cinco partidos del tercer título de su historia

Inter Miami ganó gustó y goleó como visitante en un encuentro frente a New York City donde Lionel Andrés Messi volvió a ser absolutamente diferencial. El argentino marcó dos goles, dio una asistencia e incluso se dio el lujo de cederle un penalti a Luis Suárez para levantarle la moral en su regreso tras sanción. En caso de ganar los 5 encuentros que quedan por delante antes de los playoff, le daría un nuevo título a la entidad de David Beckham.

Y es que con su victoria en la Gran Manzana, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este de la MLS con un total de 55 puntos y dos partidos pendientes. Philadelfia con 60 unidades marca el liderato de una zona de la MLS donde ahora mismo el equipo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica puede todavía ser primero de la tabla general. En caso de vencer en todo lo que le queda por delante, sería el mejor equipo de toda la primera fase regular del torneo y por ende se quedaría con una nueva edición de la Supporters Shield.

Hablamos de un reconocimiento que la Mayor League Soccer hace cada 12 meses al equipo que más unidades suma antes de la llegada de los playoffs. Si miramos la Conferencia Oeste, encontraremos que San Diego no tiene partidos pendientes y sí un total de 57 puntos en cuanto a la clasificación general se refiere. Si Messi vence en las 5 finales que le quedan por delante frente a Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta y Nashville, se quedará con el título.

“En lo personal con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo. Ahora trataremos de buscar la posición más alta en la clasificación, que nos permita tener la ventaja de cancha…Estamos contentos porque estamos oficialmente clasificados a los ‘playoffs’, era algo importante para nosotros. Ahora debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes”, reflexiones de Javier Mascherano en una rueda de prensa marcada por las consultas sobre esta posibilidad. El año pasado, ya lo consiguieron.

Messi y Suárez, cerca de un nuevo éxito en Inter Miami: GETTY

La Supporters Shield fue el segundo título de la era Messi en Miami. Todo ello tras la Leagues Cup ganada de la mano del Tata Martino en el 2023. Lionel Andrés sueña y hacer soñar a toda La Florida con una Copa que solo meses atrás parecía hasta matemáticamente imposible. Si vence a Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta y Nashville, las Garzas llegarán a los 70 puntos y no habrá quien pueda alcanzarles. No habrá apenas descanso hasta el 19 de octubre.

Publicidad

Publicidad

Mascherano elogió a Messi por gesto con Luis Suárez

Luis Suárez volvía en Inter Miami tras el escándalo ante Seattle por la final de la Leagues Cup donde Messi y compañía caerían goleados. Se trató una jornada negra para el uruguayo y donde sus acciones con miembros del staff del club del norte del país le valieron para sanciones de peso. La Pulga le cedió el penalti de cara a levantarle la moral para lo que viene por delante. Su DT no lo pasó por alto.

“Lo ha hecho muchas veces en su carrera. Si ve que hay alguien que necesita anotar, trata de ayudarlo. Trata de involucrar a todo el equipo, es magnífico…Luis Suárez hizo un buen trabajo, es un jugador muy honesto y sabemos que los delanteros necesitan goles, más allá de que marcó de penal es importante para él”, dijo Mascherano. Además, Mascherano elogió a Messi por ceder a su amigo Luis Suárez la ejecución del penalti.

ver también MLS en shock: la grave denuncia contra Messi y su familia por el control del Inter Miami