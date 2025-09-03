Tras perder la Leagues Cup, un premio consuelo para Messi e Inter Miami lo pone camino al Mundial de Clubes 2029

Antes de sumarse Selección Argentina para disputar los últimos partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026, Lionel Messi sufrió un duro revés con Inter Miami: el 0-3 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup le dejó el sabor amargo de no haber podido gritar campeón. A pesar de ese doloroso segundo puesto, el equipo de Javier Mascherano igual tiene un premio consuelo que no deja de ser muy importante, ya que se aseguró la participación en otra competencia internacional que lo pone en camino al Mundial de Clubes 2029.

Ocurre que los tres clubes que terminaron en el podio de la Leagues Cup (Los Angeles Galaxy ganaron el partido por el tercer puesto) se aseguraron un lugar en la Concachampions 2026, motivo por el cual Messi tendrá un calendario cargado en la previa al Mundial, ya que la Copa de Campeones Concacaf se disputará entre el 3 de febrero y el 30 de mayo del próximo año. Y esa competencia es la que otorga cupos para el próximo Mundial de Clubes: Cruz Azul, campeón de este año, ya tiene su lugar y también lo consiguirán los que ganen en 2026, 2027 y 2028.

El anuncio de la Leagues Cup de los tres clubes que consiguieron un lugar en la Concachampions 2026.

La próxima edición de la Concachampions tiene definidos 9 de los 27 participantes. Además de los tres que llegan por la reciente Leagues Cup, están los que clasificaron por la temporada 24/25 de la Liga MX: América, Rayados, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Pumas. El resto se conocerán antes de fin de año, cuando finalicen los torneos de Canadá, la MLS, la Copa Caribe y la Copa Centroamérica.

Otra copa internacional que podría disputar Messi con Inter Miami

La relevancia de la Concachampions para Inter Miami no está dada sólo por la chance de asegurarse un lugar en el Mundial de Clubes 2029 sino que el campeón de la “Libertadores de la Concacaf” también consigue un cupo en la Copa Intercontinental 2026, donde participarán los seis campeones de las confederaciones que conforman la FIFA.

Un detalle importante en esta historia es que Messi tiene contrato con el club de David Beckham hasta diciembre de este año. Sin embargo, ya hubo varias reuniones para extender ese vínculo y tanto de parte del club como del propio capitán del equipo están convencidos que sólo es una cuestión de ajustar algunos detalles para firmar la prolongación. Además, el 10 de la Selección Argentina no tiene en mente un cambio de camiseta justo en los meses previos al que será su ¡sexta! y última Copa del Mundo, donde intentará retener el título que consiguió en Qatar 2022.

Messi recibió la medalla como subcampeón de la Leagues Cup y presenció la coronación de Seattle. (Foto: Getty).

Messi se prepara para su despedida en Argentina

Luego de caer en la final de la Leagues Cup, Messi viajó a su país para sumarse a la Selección Argentina, de cara a los últimos dos partidos de las Eliminatorias 2026. Más allá de que ya consiguió la clasificación al Mundial, el encuentro de este jueves 4 tendrá un condimento extra para Leo, ya que podría ser el último que dispute en su país con la camiseta celeste y blanca. “Va a ser muy especial para mí, por eso me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres… Después no sé qué pasará”, había comentado sobre el choque que protagonizará frente a Venezuela, en el estadio Monumental de Núñez.

Mientras en la noche del martes asistió al teatro en Buenos Aires para ver la obra Rocky del actor Nicolás Vázquez, lo que está en duda es su presencia para visitar a Ecuador, ya que el técnico Lionel Scaloni podría darle descanso teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y viajes que viene acumulando el 10 con Inter Miami y el calendario que le espera cuando regrese a su club, con seis partidos de la MLS en 18 días.

