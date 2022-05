El cambio ha sido rotundo. El Club América tuvo un pésimo inicio en el Clausura 2022, bajo la conducción técnica de Santiago Solari. Los malos resultados llevaron a la salida del entrenador argentino, y en su reemplazo, llegó su compatriota, Fernando Ortiz, quien asumió las riendas del equipo en calidad de interino. Rapidamente, el Tano logró cambiarle la cara al equipo.

El semestre parecía perdido para las Águilas, pero Fernando Ortiz tocó las teclas correctas para que el funcionamiento y los resultados comenzaran a brindar mayor ilusión a la afición. América selló una gran remontada que le permitió terminar en el cuarto lugar y clasificar de manera directa a la Liguilla, donde acaba de derrotar al Puebla para asegurarse un cupo en semifinales.

Fernando Ortiz seguirá en el América

Los buenos resultados obtenidos por Fernando Ortiz no pasaron desapercibidos para la directiva azulcrema, que desde un principio apostó a tomarse con calma la salida de Santiago Solari, sin apurarse para encontrarle un reemplazante. Tras el pase a semifinales, el sitio de Águilas Monumental pudo saber que el Tano seguirá siendo el entrenador a partir del próximo semestre, pero ya no como interino. Una vez finalizado el Clausura 2022, pasarán a acordar los términos contractuales, pero el acuerdo ya está cerrado de palabra para que Ortiz continúe al frente del equipo, luego de siete victorias, un empate y una derrota.

El análisis de Bruno Valdez

Tras la clasificación ante Puebla, Bruno Valdez habló con los medios de comunicación y recordó el mal momento que vivía el equipo semanas atrás: "Las críticas siempre están, América no podía estar en donde estuvimos, entonces agradecerle a la gente que siempre estuvo en esos momentos, y ahora disfrutar de esta clasificación”. Asimismo, el zaguero paraguayo destacó la labor de Fernando Ortiz: "El Profe tiene confianza y nos da esa confianza que necesitamos, obviamente no depende de nosotros, sabemos que todos estamos en duda si es que no conseguimos el título, entonces vamos a la Final por ello”, reflexionó.