Y un día después de que el mediocampista Santiago Naveda viajara a Polonia a afinar detalles de su préstamo con el equipo Miedz Legnica, el sábado las Águilas del América informaron de manera oficial el pase del defensa Jorge Sánchez y el viaje de este a Holanda para seguir su proceso de contratación con al Ajax donde será compañero del examericanista Edson Álvarez.

Ya sin Santiago Naveda, quien había pasado desapercibido para el director técnico Fernando Ortiz, y sin Jorge Sánchez quien era titular, las Águilas del América enfrentarán a los Bravos de Juárez con la obligación de ganar en este partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2022.

Jorge Sánchez fue vendido al Ajax

El sábado por la noche la dirigencia de las Águilas del América dio a conocer mediante un comunicado de prensa que el fichaje del defensa lateral Jorge Sánchez al Ajax de Holanda se ha concretado de manera satisfactoria: "El Club América informa que ha llegado a un acuerdo por la transferencia definitiva del jugador Jorge Sánchez con el Ajax de Ámsterdam. El futbolista viaja hoy a Holanda a realizar las pruebas físicas correspondientes. Posteriormente se llevará la firma del contrtao entre ambos clubes".

América, obligado a vencer a Bravos: Fidalgo

Las Águilas del América se presentarán a su partido de la séptima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX colocadas en la posición 17 con solo cuatro puntos, pero con un partido pendiente, y para alejarse del último lugar al que cayeron en el Clausura 2022 deben vencer el domingo a los Bravos de Juárez. Así lo dijo el mediocampista español Álvaro Fidalgo: "No estamos contentos y no queremos que se repita lo del torneo pasado, para nada hay que llegar a ese momento, desde ya tenemos que sacar este partido adelante en el estadio Azteca. No podemos fallar. Tenemos que ganar si o si y sumar los tres puntos".