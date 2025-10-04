Es tendencia:
¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en América vs. Santos Laguna por el Apertura 2025 de la Liga MX?

El español naturalizado mexicano se perderá el partido de esta noche en Ciudad de México. El motivo de su baja.

Por Martín Zajic

Fidalgo no será titular en América-Santos.
El Club América buscará no perderle pisada al líder Toluca, y para ello deberá cumplir con la lógica y vencer a Santos Laguna este sábado por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las ‘Águilas’ recibirán a los ‘Guerreros’ en el último partido del día, e intentarán imponerse para continuar en el podio del campeonato.

En un encuentro donde por diferencia de jerarquías individuales el local debiera mostrar superioridad, se dará el lujo de no utilizar a Álvaro Fidalgo, un titular indiscutido en el once azulcrema. El mediocentro español no sólo no será de la partida ante el conjunto verdiblanco, sino que tampoco está en el banco de los suplentes.

La baja de Álvaro Fidalgo para este compromiso, que se dio de última hora, tiene que ver con darle descanso por el dolor de rodilla que lo estuvo aquejando recientemente. El experimentado volante del América está actualmente recuperado, pero al tratarse de un rival ‘menor’ y en casa, se lo preservará para juegos de mayor dificultad.

