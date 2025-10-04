El Club América buscará no perderle pisada al líder Toluca, y para ello deberá cumplir con la lógica y vencer a Santos Laguna este sábado por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las ‘Águilas’ recibirán a los ‘Guerreros’ en el último partido del día, e intentarán imponerse para continuar en el podio del campeonato.

Publicidad

Publicidad

En un encuentro donde por diferencia de jerarquías individuales el local debiera mostrar superioridad, se dará el lujo de no utilizar a Álvaro Fidalgo, un titular indiscutido en el once azulcrema. El mediocentro español no sólo no será de la partida ante el conjunto verdiblanco, sino que tampoco está en el banco de los suplentes.

La baja de Álvaro Fidalgo para este compromiso, que se dio de última hora, tiene que ver con darle descanso por el dolor de rodilla que lo estuvo aquejando recientemente. El experimentado volante del América está actualmente recuperado, pero al tratarse de un rival ‘menor’ y en casa, se lo preservará para juegos de mayor dificultad.