América y Cruz Azul empataron 1-1 este sábado en lo que significó una nueva edición del Clásico Joven sumado a que el Estadio Azteca volvió a albergar un partido de la Liga MX tras su reapertura. André Jardine no dudó en advertir a sus rivales luego del encuentro.

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No era el resultado que quería conseguir el club azulcrema, pero lo positivo es que el América está 7° y aún se mantiene en posiciones de Liguilla. De acuerdo al entrenador brasileño, la Liguilla es un torneo distinto y lo más importante es llegar hasta esa etapa.

André Jardine luego del Clásico Joven

“Sensaciones de que cuando te enfrentas a este equipo que pelea por el título y juegas de igual a igual, terminas dándote cuenta que estamos vivísimos en el torneo. En mi visión no hay equipo favorito al título, hay que avanzar entre los ocho porque ahí empieza un nuevo torneo por el título”, aseguró André Jardine en conferencia de prensa.

“Al final me parece justo el marcador. Un Clásico parejo, equilibrado en chances, finalizaciones, remates y control. Lamento el gol en el primer tiempo, íbamos a ajustar al equipo en el descanso, tal vez en la única chance real sufrimos el gol y en el segundo tiempo fue un poco más equilibrado, alternando, terminando un poco mejor nosotros”, comentó el técnico acerca del Clásico Joven.

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El Clásico Joven terminó 1-1 entre América y Cruz Azul (Getty Images)

André Jardine reveló una plática que tuvo con el plantel en la previa acerca de la recta final de este semestre: “Hicimos una junta donde les hicimos pensar sobre este tema. Ya empezamos a vivir esta semana. Empezamos bien aunque no salimos con los tres puntos, da la sensación de que el equipo agarra confianza. Ahora pensamos en Nashville y después en Toluca, queremos atender este objetivo que es importante para todos que es colocar a América entre los cuatro equipos en Concachampions”.

André Jardine sobre el Estadio Azteca

Por otra parte, el entrenador del América habló sobre el regreso al Estadio Azteca: “Con mucha emoción. Les dije a los jugadores que yo tenía este sueño de poder regresar a este estadio, ver a nuestra gente llenándolo, jugando un partido como este. Cuando terminó el segundo capítulo no tenía certeza de si viviríamos otra vez esto porque parecía lejos. Me siento muy feliz, a los jugadores les dio una inyección de ánimo, la cancha está impresionantemente buena”.

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En síntesis