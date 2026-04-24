Este fin de semana se disputa la última jornada de la etapa regular del Clausura 2026. El América por el momento está clasificando a la Liguilla, pero todavía tiene posibilidades de quedar eliminado y es por eso que se toma el partido ante Atlas con total seriedad.

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Las Águilas reciben a los Zorros este sábado en el Estadio Azteca. El equipo de André Jardine acumula dos triunfos consecutivos en la Liga MX (Toluca y Club León) y buscará un tercero. Además, en la previa hay una noticia positiva y es que Henry Martín volvería a sumar minutos.

De acuerdo a lo informado por Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports, Henry Martín entrará en la convocatoria del América y podría sumar minutos frente a Atlas en la última jornada.

Cabe recordar que la ‘Bomba’ sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y no juega con Las Águilas desde el 20 de febrero, día en el que el América goleó por 4-0 a Club Puebla. Desde ese momento a Henry Martín le ha costado recuperarse.

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Henry Martín en su último partido ante Puebla (Imago7)

Desde hace semanas que se especulaba sobre el posible regreso de la ‘Bomba’ y en Coapa no querían arriesgar al capitán para que no se resienta de la lesión. Pero Henry Martín ya se ha entrenador con normalidad con el grupo y apunta a volver a jugar con América.

¿Qué necesita América para clasificar a la Liguilla?

América está 6° en la tabla con 25 puntos y de momento se clasifica a la Liguilla, pero tiene por detrás a equipos como Atlas, Tigres, Xolos y León que podrían superar o igualar en unidades a Las Águilas. Con un empate frente a Atlas tendrá su lugar asegurado, pero está claro que el equipo de André Jardine buscará el triunfo.

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En síntesis