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Buena noticia para André Jardine: Henry Martín volvería a jugar con América frente a Atlas

América se prepara para enfrentar a Atlas este sábado en la última jornada del Clausura 2026 antes de la Liguilla.

Henry Martín, el capitán del América
© Getty ImagesHenry Martín, el capitán del América

Este fin de semana se disputa la última jornada de la etapa regular del Clausura 2026. El América por el momento está clasificando a la Liguilla, pero todavía tiene posibilidades de quedar eliminado y es por eso que se toma el partido ante Atlas con total seriedad.

Las Águilas reciben a los Zorros este sábado en el Estadio Azteca. El equipo de André Jardine acumula dos triunfos consecutivos en la Liga MX (Toluca y Club León) y buscará un tercero. Además, en la previa hay una noticia positiva y es que Henry Martín volvería a sumar minutos.

De acuerdo a lo informado por Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports, Henry Martín entrará en la convocatoria del América y podría sumar minutos frente a Atlas en la última jornada.

Cabe recordar que la ‘Bomba’ sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y no juega con Las Águilas desde el 20 de febrero, día en el que el América goleó por 4-0 a Club Puebla. Desde ese momento a Henry Martín le ha costado recuperarse.

Henry Martín en su último partido ante Puebla (Imago7)

Henry Martín en su último partido ante Puebla (Imago7)

Desde hace semanas que se especulaba sobre el posible regreso de la ‘Bomba’ y en Coapa no querían arriesgar al capitán para que no se resienta de la lesión. Pero Henry Martín ya se ha entrenador con normalidad con el grupo y apunta a volver a jugar con América.

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América está 6° en la tabla con 25 puntos y de momento se clasifica a la Liguilla, pero tiene por detrás a equipos como Atlas, Tigres, Xolos y León que podrían superar o igualar en unidades a Las Águilas. Con un empate frente a Atlas tendrá su lugar asegurado, pero está claro que el equipo de André Jardine buscará el triunfo.

En síntesis

  • Henry Martín volvería a la convocatoria del América para enfrentar al Atlas este sábado después de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.
  • El delantero no juega desde el 20 de febrero contra Club Puebla.
  • América ocupa el 6° puesto con 25 puntos y busca asegurar su pase a Liguilla.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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