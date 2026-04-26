Doble Clásico Capitalino en los Cuartos de Final del Clausura 2026

Ahora sí ya terminó la Jornada 17 del Clausura 2026. Es por ello que Pumas que se quedó con el liderato, ya no cambiaría de posición, mientras que el Club América que quedó en octavo, tampoco se movería, por lo que ambos se verían las caras en los Cuartos de Final en un Clásico Capitalino y esto ya quedó totalmente confirmado.

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Doble Clásico Capitalino

Las Águilas tendrán que recibir a los universitarios en el Estadio Azteca el fin de semana del 2 o 3 de mayo, mientras que el fin del 9 o 10 de mayo visitarán el Estadio Olímpico Universitario para el partido de vuelta. Sin embargo, este no sería el único partido entre ambos clubes que se disputarán en esta fase final del torneo y es que también pasará en la Sub 21.

Y es que hoy terminaron los duelos de la fase regular en esta categoría, por lo que los azulcremas quedaron como líderes del torneo con 32 puntos en total, mientras que a la inversa, los universitarios ahora se quedaron con el puesto 8 sumando 28 unidades, quedándose así listos para la siguiente ronda donde se enfrentarán.

De esta manera la ida de este partido, aunque aún no se confirma sí podría ser a mitad de semana, ya que ellos no juegan la Concachampions y no se detiene esta competencia y sería el 29 o 30 de abril en Cantera, mientras que el 2 o 3 de mayo sería en la Cancha Centenario, siendo así los enfrentamientos del Clásico Capitalino en ambas categorías.

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Los goleadores de la Sub 21

En el caso de América uno de sus elementos que más podría preocupar a los rivales es precisamente Francisco García, quien a lo largo de este torneo consiguió 8 tantos; mientras que Pumas tiene como anotador a Yonathan Gonzalo con 5 tantos en esta categoría donde también disputan un duelo en la CDMX.

En síntesis