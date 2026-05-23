Estados Unidos es uno de los pocos países que aún no ha hecho oficial su convocatoria oficial para el Mundial 2026. El martes será el día en el que Mauricio Pochettino anuncie a los 26 nombres que representarán al combinado norteamericano en el torneo.

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Sin embargo, la convocatoria de Estados Unidos se ha filtrado este sábado. De acuerdo a lo informado por The Guardian y The Athletic, Alejandro Zendejas será uno de los 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial 2026.

El extremo ha sido uno de los mejores jugadores del América en esta temporada y su rendimiento le habría servido de demostración para convencer al entrenador argentino de convocarlo para la Copa del Mundo. El futbolista disputó 13 partidos y convirtió 2 tantos con el USMNT.

La temporada de Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas convirtió 12 goles y dio 7 asistencias con el club azulcrema en 33 partidos a lo largo de la temporada. El nombre del extremo es uno de los que más llaman la atención en la prensa norteamericana, no por su nivel sino porque Mauricio Pochettino no es que lo convocó regularmente al futbolista.

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Alejandro Zendejas fue una de las figuras del América (Getty Images)

El futbolista del América solo estuvo presente en tres listas del DT de los Estados Unidos desde que Mauricio Pochettino se hizo cargo del USMNT en septiembre de 2024; Alejandro Zendejas sumó minutos por última vez en septiembre del año pasado en amistosos ante Corea del Sur (19 minutos) y Japón (65 minutos).

Y, si bien se espera que la lista sea oficial recién el martes, todo indicaría que Alejandro Zendejas va a disputar el Mundial 2026 con Estados Unidos. Sería una gran noticia para el futbolista que se ha sido uno de los mejores jugadores de Las Águilas en la temporada.

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En síntesis