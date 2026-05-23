El futbolista francés es buscado en España, pero desde el torneo anterior suena para reforzar al América ante el retiro de Jonathan dos Santos.

Desde que el América salió tricampeón, se hablaba del posible retiro de Jonathan dos Santos. André Jardine le ha pedido continuidad y él ha intentado renovar en cada torneo, pero ahora, estaría a punto de concretar su salida. Es por ello, que el nombre del francés, Enzo Bardeli, vuelve a sonar en Coapa, sólo que tendrían que pelear por él contra Levante y Getafe.

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La solución para el mediocampo de Jardine

En el mes de enero, una de las bajas que más pesó fue la de Diego Valdés, Bardeli no era una total opción para el mediocentro, sino como un pivote. El jugador puede desempeñarse en ambas, incluso como ofensivo, por lo que ahora con la posibilidad de que salga Jonathan y que aún no se consigue el reemplazo del chileno, vuelve a ser opción.

Levante y Getafe amenazan el fichaje del América

Sin embargo, el Levante y el Getafe, están en la búsqueda de Bardeli también. Y es que en el torneo anterior una de las limitantes fue que terminaba contrato con el USL Dunkerque en el mes de junio del 2026, por lo que lo buscarían como agente libre. Pero lo que ha hecho en la temporada, lo pone en el radar de los clubes españoles.

¿Europa o la Liga MX?

El jugador de 25 años ha disputado en la Ligue 2 un total de 35 partidos, donde ha conseguido 9 goles y 6 asistencias. En caso de que pudiera quedarse en LaLiga y ya no en la segunda división de Francia, se ve complicado que el América pueda hacer una oferta para traerlo, aunque hay que mencionar que con la nueva inversión sería posible.

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Tomando en cuenta el tema futbolístico, Enzo podría estar buscando un crecimiento llegando a primera división en Europa y no precisamente a México. Además, en el equipo azulcrema aún tienen la mala experiencia que resultó con Allan Saint-Maximin y un elemento con esas cualidades podrían estarlo buscando en zona de Concacaf.

En síntesis