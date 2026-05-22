El DT argentino se refirió sobre si la Final contra los Diablos Rojos en el torneo internacional es una revancha tras la derrota en el Apertura 2025.

El próximo sábado 30 de noviembre, Tigres UANL y Toluca se darán cita en el Estadio Nemesio Diez, la casa de los Diablos Rojos, por la Final de la Concachampions 2026, los dos buscarán una nueva corona internacional para el futbol mexicano.

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El director técnico de los Felinos, Guido Pizarro, habló en conferencia de prensa y se refirió a si esta definición es una revancha con lo sucedido hace apenas unos meses, cuando el cuadro escarlata venció por penales a los regiomontanos en la Final del Apertura 2025.

Así inició: “Lo vemos como una linda oportunidad en el corto plazo, 4 o 5 meses. La posibilidad de poder volver a disputar una nueva final contra el mismo rival, en su campo. Sincermante la energía y el enfoque están puestos en lo que tenemos que hacer para poder merecer ganar el título, que es lo que todos queremos“.

¿Ve Guido la Final de Conca como revancha?



“Lo vemos como una linda oportunidad” pic.twitter.com/DdlrBf8xRf — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 22, 2026

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Además, agregó: “Entendiendo que vamos a enfrentar a un gran rival, pero también entendemos que es distinto a la final pasada. Pero concientes y enfocados en hacer un partido como lo tenemos que hacer para merecer ganar el título“.

Por otro lado, hizo referencia a los errores que los dejaron afuera del Clausura 2026: “La autocrítica, la responsabilidad de hacernos cargo de lo que pasó con Chivas y después ya enfocar en el partido del día 30. Creo que tuvimos mucho tiempo para prepararlo, también para recuperar jugadores que venían con algunas molestias. Los hemos recuperado, así que muy enfocado y con mucha ilusión, con mucho compromiso, poder lograr el título“.

Para cerrar, habló sobre André-Pierre Gignac, que tendrá su último duelo en el club tras más de 10 años en las institución: “Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia todas las instituciones es muy grande, por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, tanto él como todos están todos enfocados y más él de aportar día a día para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente“.

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¿Cuántos títulos de Concachampions tienen Tigres UANL y Toluca?

En lo que respecta a la carrera por ser los reyes de México y CONCACAF, aún los dos equipos están lejos de los 7 títulos de América y Cruz Azul. Por el lado de los Felinos, apenas tienen una conquista, en 2020, por lo que ahora por su segunda corona. En tanto, los Diablos Rojos van por su tercer trofeo tras los obtenidos en 1968 y 2003.

En síntesis