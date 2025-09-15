Es tendencia:
Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas UNAM, el salario que cobrará Anthony Martial en Rayados

El arquero costarricense recibe 2 millones en el club universitario, mientras que el delantero francés Anthony Martial llegará a Rayados con un salario que lo coloca entre los fichajes mejor pagados del futbol mexicano.

Por Ramiro Canessa

Keylor Navas vs. Anthony Martial: salarios 2025.
© Getty ImagesKeylor Navas vs. Anthony Martial: salarios 2025.

El futbol mexicano continúa creciendo y atrayendo a figuras internacionales que buscan nuevos desafíos. En los últimos años, varios jugadores con pasado en el Viejo Continente decidieron llegar a la Liga MX para continuar con sus carreras y aportar su experiencia.

Uno de los casos más destacados es el de Keylor Navas, arquero costarricense que brilló en clubes como Real Madrid y PSG, y que actualmente defiende los colores de Pumas UNAM. El equipo universitario hizo todo lo posible para contratarlo.

Además de pagar 2 millones por su pase a Newell´s, club argentino que en principio no quería soltarlo pero por la presión del jugador se vieron obligados a hacerlo, los directivos acordaron un contrato de 2 millones por temporada con el portero.

Otra estrella que arribó al futbol mexicano en 2025 fue Anthony Martial, delantero francés de 29 años que supo jugar en Manchester United y recientemente militó en el AEK Atenas de Grecia. Rayados de Monterrey volvió a sorprender en el mercado de pases al asegurar su incorporación, sumándose a otros fichajes de renombre como Sergio Ramos, Sergio Canales y Lucas Ocampos.

La llegada de Martial genera expectativas no solo por su talento, sino también por su remuneración, que refleja la inversión que los regios están dispuestos a hacer para reforzar su plantilla. Con este fichaje, Monterrey busca mantenerse como uno de los clubes más competitivos de la Liga MX y seguir atrayendo a futbolistas de primer nivel.

El salario de Martial en Rayados

Según 365 Scores México, Anthony Martial se convertirá en el segundo jugador mejor pagado de Rayados, solo detrás de Sergio Ramos. Su contrato anual será de 4 millones de dólares, cifra que confirma el poder adquisitivo del club regio y su intención de seguir fortaleciendo el equipo con figuras internacionales.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
