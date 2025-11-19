Fue en el mes de septiembre del 2024 cuando el Club América Femenil anunció la llegada de Priscila Flor da Silva, la delantera brasileña llegaría al Nido como una solución al ataque de las Águilas en la búsqueda de goles, pero lamentablemente este camino que pintaba para ser muy bueno, terminó con una lesión que la hizo parar.

Para el 11 de junio de este 2025 el conjunto azulcrema a través de un comunicado en sus redes sociales, dio a conocer que la jugadora había sido sometida a una cirugía de ligamento cruzado anterior, por lo que se perdería todo el Apertura 2025 debido a que la rehabilitación le tomaría tiempo y estar al 100% era lo ideal.

Lamentablemente, el equipo de Ángel Villacampa tuvo a lo largo del torneo varias jugadoras lesionadas de gravedad, por lo que tuvieron que dejar por un tiempo al equipo. El problema es que el conjunto se metió en un serio problema para registrar extranjeras, porque su idea en el mercado de fichajes era completar la escuadra, pero no podía por el límite en la Liga MX Femenil.

La triste noticia para Priscila Flor da Silva

Ante esto, se tomó la decisión de que Priscila no fuera registrada en este torneo, puesto que tendría que recuperarse y no podría jugar, así podrían ingresar a las nuevas integrantes que utilizaban plaza de No Formadas en México. El problema viene ahora en el presente torneo, ya que el equipo azulcrema llegó a la Final del torneo.

El América Femenil está a un paso de poder conseguir el tan ansiado campeonato, pero Priscila al no estar registrada no tendrá este título en su palmarés. Tristemente, tampoco recibirá medalla en caso de que salgan campeonas, debido al mismo tema y es que no jugó ni un sólo partido con esta escuadra.

En síntesis

La delantera brasileña Priscila Flor da Silva fue operada del ligamento cruzado anterior en junio de 2025.

Priscila Flor da Silva no fue registrada en el Apertura 2025 debido a su lesión y rehabilitación.

La jugadora no recibirá medalla ni el título en su palmarés si América Femenil es campeón, al no estar registrada.

