Las Águilas tendrán cambios importantes tras una temporada para el olvido en donde los resultados no fueron los esperados.

La temporada 2026 terminó siendo un duro golpe para Club América. Luego de varios torneos dominando el futbol mexicano, Las Águilas estuvieron lejos del nivel esperado y los resultados no acompañaron. El equipo mostró poco futbol durante gran parte del semestre y nunca logró convencer en el campo de juego.

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Uno de los golpes más fuertes llegó en la CONCACAF Champions Cup, competencia que aparecía como el gran objetivo del club para esta temporada. América quedó eliminado en los cuartos de final y además sufrió otra eliminación importante al despedirse del Clausura 2026 también en cuartos, nada menos que frente a Pumas UNAM, uno de sus máximos rivales.

A pesar de las críticas y de los rumores que surgieron durante las últimas semanas, la directiva mantiene la confianza en André Jardine. El brasileño seguirá al frente del proyecto deportivo y ya trabaja junto a los dirigentes pensando en la reestructuración que tendrá el plantel para la próxima temporada.

En Coapa saben que habrá movimientos importantes en el mercado. Así como podrían darse varias salidas, también empiezan a sonar nombres de futbolistas que podrían llegar para darle un salto de calidad al equipo rumbo al Apertura 2026.

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Oussama Idrissi, el viejo anhelo de América

Uno de los nombres que vuelve a aparecer con fuerza es el de Oussama Idrissi. El atacante de Pachuca ya había despertado interés anteriormente en América y nuevamente estaría en carpeta como posible refuerzo. Idrissi es una de las grandes figuras de los Tuzos y su desequilibrio ofensivo es algo que gusta mucho dentro del cuerpo técnico azulcrema. Su valor de mercado supera los 6 millones de dólares, por lo que una eventual negociación no sería sencilla.

Jordan Carrillo, la figura que siguen los grandes

Otro de los futbolistas que interesa en América es Jordan Carrillo, una de las grandes revelaciones del torneo con Pumas UNAM. El mediocampista pertenece a Santos Laguna, institución que pretende recibir entre 5 y 7 millones de dólares por su ficha. América no es el único interesado, ya que también habría sondeos de Cruz Azul y Chivas. Además, Pumas tendría prioridad para quedarse con el futbolista.

¿Se da el regreso de Raúl Jiménez?

El tercer nombre que aparece vinculado con América es el de Raúl Jiménez. El delantero finaliza contrato con Fulham y después del Mundial 2026 deberá definir cómo seguirá su carrera. Aunque todavía existen chances de continuar en Europa, también comenzó a hablarse de la posibilidad de regresar al club que lo formó. Incluso surgieron rumores sobre un posible segundo ciclo en Wolverhampton, equipo que jugaría la próxima temporada en el Championship de Inglaterra.

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