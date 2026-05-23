La figura que se quedaría sin Mundial pero que ya busca el América

En las últimas horas se ha dado a conocer la noticia de que se filtró la lista de los convocados al Mundial con la Selección de Estados Unidos. Mauricio Pochettino estaría incluyendo a Alejandro Zendejas del Club América, pero dejaría fuera a Diego Luna, quien actualmente milita en el Real Salt Lake, pero que estaría en el radas de las Águilas.

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De acuerdo con varias fuentes en México el futbolista podría llegar a un acuerdo con la directiva de las Águilas para concretar su llegada al Nido. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado por ambas partes, incluso al no darse a conocer de manera oficial la lista de los 26 convocados no es seguro que esté fuera de la competencia.

El sustituto ideal de Brian Rodríguez en el Nido de Coapa

Ante una posibilidad de que Brian Rodríguez deje al equipo, se ha mencionado la idea de que llegue un volante por izquierda como lo es el jugador mexicamericano. Con apenas 22 años es uno de los elementos con gran proyección en el ataque dentro de la Major League Soccer, por lo que en el Nido apuntan hacia ello.

La falta de gol ha sido uno de los problemas que más se le ha presentado a André Jardine, por lo que la posible incorporación de Luna sería una decisión importante para la directiva de Coapa, sobre todo en caso de que algunos de sus jugadores clave pudieran abandonar al equipo después de la Copa del Mundo en julio.

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Diego habría decidido no vestir la camiseta de la Selección Nacional y aunque para muchos seguidores de la MLS era una buena opción para llevar al Mundial, el hecho de quedarse fuera revive el tema polémico de las decisiones que toman jugadores como él y el propio Zendejas de poder representar a otros países donde no tienen cabida al 100%.

En síntesis