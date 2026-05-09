El futbolista volvería a sumar minutos con Las Águilas en un partido clave por el Clausura 2026.

Club América sabe que tendrá por delante una prueba muy complicada cuando visite a Pumas UNAM en Ciudad Universitaria por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, en Coapa también entienden que la Liguilla es el momento donde el equipo suele hacerse fuerte y confían en poder dar un gran paso rumbo a las semifinales.

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Luego del empate 3-3 en el Estadio Azteca, el equipo dirigido por André Jardine está obligado a ganar para avanzar a la próxima instancia. El empate beneficiará a Pumas gracias a la ventaja deportiva conseguida por su mejor ubicación en la tabla general durante la fase regular del campeonato.

América, además, tendrá que afrontar el encuentro con una baja muy sensible en defensa. El uruguayo Sebastián Cáceres no podrá estar disponible luego de sufrir una fractura del arco cigomático, trauma ocular y una conmoción cerebral tras un fuerte golpe en el rostro durante el último clásico capitalino.

Ante este escenario, el cuerpo técnico analiza una variante que pocos aficionados esperaban para un partido de semejante importancia. El elegido para reemplazar a Cáceres sería Néstor Araujo, quien tendría la posibilidad de regresar al once titular en un momento decisivo de la temporada.

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Araujo jugaría después de un año

De acuerdo con la información compartida por Fabricio Domínguez Castilla, Néstor Araujo cuenta con amplias posibilidades de iniciar como titular frente a Pumas. El experimentado defensor no juega desde el arranque con América desde el 8 de marzo de 2025, por lo que su aparición representaría una de las grandes novedades para el clásico.

Al tener pocas opciones en defensa, Araujo tendrá una oportunidad enorme de quizás volver a ganarse la confianza del entrenador. Todos los caminos apuntaban a una salida a mitad de año, pero este encuentro puede ser un antes o un después en la carrera del zaguero.

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