El Estadio El Encanto será el recinto anfitrión de una buena propuesta de viernes, cuando se midan frente a frente el Mazatlán y el Club América esta noche en Sinaloa, por el encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025. ‘Cañoneros’ y ‘Águilas’ cierran la agenda del día en un duelo donde ambos necesitan del triunfo.

Publicidad

Publicidad

En el caso de la visita, el conjunto azucrema viene de recuperarse tras la caída en el ‘Clásico’: llega entonado luego de conseguir una victoria agónica en la última jugada del juego ante Puebla, para mantenerlo en carrera por el liderato. El desahogo que significó esa remontada tuvo que ver, en gran parte, por las numerosas bajas que ha sufrido el equipo recientemente.

En este sentido, las ausencias en el ‘Nido’ no disminuirán demasiado para su siguiente desafío ante Mazatlán: André Jardine no podrá contar con ¡seis jugadores! para el compromiso de este viernes ante los violetas. El cuerpo técnico del América tuvo que luchar contra esta adversidad todo el campeonato, y las últimas fechas de la fase regular no son la excepción.

Ale Zendejas, uno de los afectados en la enfermería [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Entre los futbolistas que no podrán estar esta noche, la ausencia más destacada es la de Alejandro Zendejas. El delantero que representa a las ‘Águilas’ y a la Selección de Estados Unidos, no será ni siquiera parte de la delegación que incursionará en Sinaloa en esta ocasión. Quedó afuera del once titular y también del banco de suplentes en su totalidad.

Desafortunadamente para el América, Alejandro Zendejas no sumará minutos ante Mazatlán dado que continúa recuperándose de una lesión muscular en el muslo izquierdo. Cabe recordar que el atacante ya se había rehabilitado de este percance físico, pero fue arriesgado antes de tiempo en el Clásico contra Cruz Azul y se resintió: minutos después de entrar de cambio tuvo que salir sustituido.

ver también Lucas Ocampos, figura de Rayados, mete presión a Toluca con un palito: “Todos hablan de ellos…”

Alejandro Zendejas, sin embargo, no estará solo: hay media docena de futbolistas fuera del equipo y no a disposición por diferentes lesiones. Henry Martín, Erick Sánchez, José Zúñiga, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza son los otros jugadores que por distintas cuestiones físicas tampoco serán parte del encuentro ante Mazatlán, y que incluso no volverían de inmediato luego de este partido.

Publicidad

Publicidad

El encuentro entre Mazatlán y Club América tendrá lugar HOY viernes 24 de octubre, desde el Estadio El Encanto, a partir de las 21.00 horas CDMX, por la jornada 15 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento se podrá seguir en todo el país por medio de las señales de Azteca 7 y Caliente TV, y a través de las plataformas Azteca Deportes Network, Tubi y FOX One.