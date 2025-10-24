¿Por qué no juega Allan Saint-Maximin en Mazatlán vs. América por el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Club América tendrá esta noche la posibilidad única de irse a dormir en lo más alto de la tabla del Apertura 2025, incluso pese a las adversidades de la campaña. El conjunto azulcrema es consciente que, en caso de lograr un triunfo fuera de casa, puede alcanzar la cima del torneo: para ello, debe vencer a Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, en pos de lograr ese objetivo y terminar el día como líder, las ‘Águilas’ se toparán con otra dificultad: presentarán una alineación inédita con varias sorpresas y novedades imprevistas para la afición. Últimamente, a André Jardine le ha costado repetir el equipo por distintos obstáculos que se lo han impedido en el semestre.

Lo más impactante del once inicial que saldrá al campo este viernes será la ausencia del francés Allan Saint-Maximin, a quien todos daban dentro de la alineación en la semana. El flamante fichaje y uno de los mejores futbolistas ofensivos que tiene la plantilla del América, aparece en el banco de suplentes y no como parte de la escuadra titular.

Saint-Maximin será suplente en Mazatlán vs. América [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Para este partido en particular, el atacante no será de la partida ya que el cuerpo técnico quiere evitar cualquier tipo de nuevas lesiones, con el antecedente reciente de las numerosas bajas por motivos físicos. El jugador europeo viene de arrastrar una sobrecarga, y si bien ya está recuperado, no se lo arriesgará hasta saber que se encuentra al 100% de sus condiciones.

Sin dudas, uno de los grandes puntos a mejorar en el América es la preparación física de sus futbolistas, porque ya se ha vuelto reiterativo y reincidente en varios casos el hecho de lesionarse y al poco tiempo, sufrir los mismos percances o por lo menos similares. Eso es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Alejandro Zendejas, uno de los ausentes por estar en enfermería.

ver también ¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Mazatlán vs. América por la jornada 15 del Apertura 2025?

Con la ausencia de Allan Saint-Maximin, la alineación titular del América para visitar a Mazatlán esta noche en la Perla formará de la siguiente manera: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez; Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Patricio Salas y Víctor Dávila.

Publicidad

Publicidad