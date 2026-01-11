¿Por qué no juega Santiago Giménez en Fiorentina vs. Milan por la jornada 20 de la Serie A 2025-26?

Desde las 8:00 hs de la CDMX, el AC Milan afronta un partido clave por la jornada 20 de la Serie A con la obligación de sumar para seguir en la pelea por el título cuando aún restan varias fechas para el cierre de la temporada. El conjunto rossonero sabe que no puede dejar puntos en el camino si pretende mantenerse como serio candidato al Scudetto.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri llega a este compromiso ubicado a solo tres puntos del líder, Inter, que también tiene acción en esta jornada. En Milan son conscientes de que una victoria, combinada con cualquier tropiezo del clásico rival, podría llevarlos a lo más alto de la tabla y cambiar el rumbo del campeonato.

Del otro lado estará un rival que atraviesa un presente muy complicado. La Fiorentina vive una pésima temporada, necesita sumar con urgencia y actualmente ocupa el último lugar de la tabla, en zona de descenso. Cada partido es una final para el conjunto viola, que está obligado a puntuar para mantener viva la ilusión de la permanencia.

Santiago Giménez podría perderse el Mundial 2026

Más allá de la importancia del partido, Milan vuelve a enfrentar el encuentro sin Santiago Giménez, una de sus apuestas ofensivas. El delantero mexicano sigue fuera de las canchas tras ser operado de una lesión en el tobillo, un problema físico que lo venía afectando desde hace tiempo y que finalmente requirió intervención quirúrgica.

La ausencia de Giménez no solo preocupa al club italiano, sino también a la Selección de México. El atacante no atravesaba su mejor momento futbolístico antes de la lesión y ahora sabe que llegará muy justo en tiempos de recuperación al Mundial 2026, lo que genera incertidumbre sobre su nivel físico y competitivo para la máxima cita.

El cuerpo técnico del Tri y la afición siguen de cerca su evolución, conscientes de que se trata de un jugador clave en ataque. Mientras tanto, Milan deberá enfocarse en sumar de a tres sin uno de sus delanteros, en un duelo determinante tanto para la lucha por el título como para el futuro inmediato del campeonato.

