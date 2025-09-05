El Club América, escolta del actual campeonato del futbol mexicano, está utilizando la semana sin compromisos oficiales para corregir errores, mejorar aspectos negativos y seguir poniéndose a punto para ir a por el título. En esa preparación, se viene un interesante desafío ante DC United para no perder ritmo futbolístico.

De cara a este próximo encuentro, André Jardine no podrá contar con Luis Ángel Malagón, su guardameta indiscutido, en la que será la baja más sensible entre los titulares de las ‘Águilas’. El experimentado portero azulcrema no solo no será de la partida sino que tampoco estará en el banquillo como una de las alternativas del equipo.

La ausencia del arquero en este compromiso se debe a que está trabajando junto a la Selección Mayor de México, ya que fue convocado por Javier Aguirre para la mini-gira en Estados Unidos enfrentando en amistosos a Japón y Corea del Sur. Por esa citación, el América no podrá tenerlo para este partido de preparación ante DC United.

Luis Malagón, afuera del partido ante DC United [Foto: Getty]

Así como Luis Malagón estará a disposición del entrenador, también serán baja otros ¡5! jugadores del América para el amistoso, y por motivos similares: convocatorias a diferentes selecciones nacionales por la jornada FIFA correspondiente a este mes de septiembre que se está disputando.

Todas las bajas del Club América ante DC United:

Luis Ángel Malagón – convocado por la selección de México

– convocado por la selección de México Sebastián Cáceres – convocado por la selección de Uruguay

– convocado por la selección de Uruguay Erick Sánchez – convocado por la selección de México

– convocado por la selección de México Brian Rodríguez – convocado por la selección de Uruguay

– convocado por la selección de Uruguay Rodrigo Aguirre – convocado por la selección de Uruguay

– convocado por la selección de Uruguay Alejandro Zendejas – convocado por la selección de Estados Unidos

A estas pérdidas por llamados a sus países, se le suma que Álvaro Fidalgo y Henry Martin llegan al encuentro “entre algodones”: los dos si bien están recuperados, tuvieron molestias físicas últimamente y todavía no están óptimos al ciento por ciento, y representan incógnitas para el cuerpo técnico.