En un sábado de poca actividad en ligas de clubes, América y DC United le pondrán un gusto dulce a la jornada de fin de semana, cuando se batan a duelo en horas de la tarde, por un amistoso internacional. Aprovechando el parón de selecciones, mexicanos y estadounidenses se prueban en un muy atractivo compromiso.

¿Cuál será la sede de América vs. DC United por un amistoso internacional?

El recinto que hará de huésped del encuentro entre las ‘Águilas’ y los ‘Black-and-Red’ será el Audi Field, estadio ubicado en Washington, Estados Unidos. Se trata de, precisamente, la casa del DC United que, si bien no tendrá ventaja de ‘local’ reglamentariamente, sí conoce el campo de juego mejor que su oponente de turno.

El Audi Field tiene apenas ¡7 años de vida!, que se cumplieron el pasado mes de agosto rememorando su inauguración en 2018. Su construcción tuvo un coste de 190 millones de dólares y actualmente cuenta con capacidad para 20 mil espectadores. Producto de esta estructura, genera un clima de ‘caldera’ ya que las plateas están prácticamente “pegadas” al campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. DC United por un amistoso internacional?

El partido entre mexicanos y estadounidenses tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, a partir de las 16.30 horas del Centro de México (18.30 hora local de Washington). Afortunadamente para los fanáticos, el enfrentamiento se podrá sintonizar en ambos países y podrán disfrutar del juego.

¿Qué canal transmite América vs. DC United por un amistoso internacional?

El cotejo internacional contará con la transmisión en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por medio de las pantallas de TUDN y ViX Premium. Por su parte, en suelo estadounidense podrá seguirse únicamente a través de la señal de TUDN.