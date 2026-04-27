Así se venderán los boletos del Pumas vs América

Este lunes ya se confirmaron los horarios para los Cuartos de Final entre el Club América y Pumas. De nueva cuenta se llevará a cabo un Clásico Capitalino entre estos dos clubes, sólo que en esta ocasión lo harán en la Liguilla del Clausura 2026 con la idea de conseguir un boleto para las Semifinales del torneo en un duelo muy reñido.

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Regularmente, el equipo que llega mejor posicionado es el conjunto azulcrema, pero en esta ocasión, los universitarios serán líderes y tendrán que cerrar esta llave en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que buscan el apoyo de su afición para que puedan lograr el objetivo ahora que tienen este equipo motivado.

Es por ello que ante la confirmación de las fechas y los horarios donde se jugarán se determinó que por los duelos de Concacaf Champions Cup, se jugará la ida el domingo 3 y el domingo 10 de mayo, por lo que tendrán una semana de espera para disputar este enfrentamiento como locales en C.U., aunque los boletos ya estarán disponibles.

¿Cómo y cuándo se venderán los boletos?

Se sabe que este es uno de los duelos más llamativos del futbol mexicano y más ahora que se juegan la permanencia, es por eso que de acuerdo con el periodista Brian Sales, el conjunto auriazul estará vendiendo las entradas a partir de este martes 28 de abril para que comience la preventa para los que tienen la prioridad de tarjeta Mifel.

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Será a las 10:00 horas del centro de México, a través de Ticketmaster que se podrán comprar las entradas sólo con esta tarjeta. Mientras que la venta general será el jueves 30 de abril a la misma hora por la misma plataforma, por lo que es muy probable que desde la preventa se pueda terminar una gran parte de las entradas.

El conjunto auriazul tendrá que tener todo bien calculado para no perder el ritmo que hasta ahora llevan entre semana y semana, aunque incluso podría beneficiarles porque ahora no disputarán encuentros continuos en la misma semana y en caso de que clasifiquen y se enfrenten a Tigres o a Toluca, ellos sí vendrán con actividad.

En síntesis

Pumas y América se enfrentarán en Cuartos de Final del Clausura 2026 los días 3 y 10 de mayo .

se enfrentarán en del Clausura 2026 los días . Preventa de boletos para el duelo en C.U. inicia este martes 28 de abril a las 10:00.

para el duelo en C.U. inicia este a las 10:00. Venta general de entradas para el Clásico Capitalino comenzará el jueves 30 de abril vía Ticketmaster.