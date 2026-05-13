Valentina Murrieta clasifica al América Femenil Sub 19 a Semifinales

La portera de las Águilas volvió a convertirse en figura luego de la tanda de penales en la Sub 19 ante Tigres Femenil.

En 2025, Valentina Murrieta comenzó a sonar como una de las grandes arqueras del futbol femenil en México, después de que participara en el Mundial Sub 17 en Marruecos, donde fue galardonada con el guante de oro, luego de haber atajado cinco de los 11 penales en la competencia donde logró quedar como tercer lugar del certamen con la Selección.

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De nueva cuenta, la arquera demuestra que lo logrado el año pasado no es suerte, sino que es resultado del constante trabajo que realiza en cada entrenamiento y en cada partido. Y es que este martes, disputó los Cuartos de Final de la categoría Sub 19 con el América Femenil donde fue la figura ante Tigres.

El equipo azulcrema logró clasificar a las semifinales gracias a lo que hizo Murrieta en el arco. Y es que hay que mencionar que durante el partido, el marcador quedó 0-0, por lo que se definió en la tanda de penales, justamente donde la guardameta pudo atajar un par de goles y además completó el tanto que les sellaba el pase.

Atajadas de Valentina Murrieta

Uno de los atajados fue a Fernanda Antonio, quien se preparó desde los 11 pasos y lanzó su pelota hacia el arco izquierdo, pero con los reflejos, Murrieta adivinó el penal y evitó que cayera la anotación justo cuando el equipo ya ganaban 2-1 en la tanda.

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¡VALENTINA MURRIETA! 🔥



Con ella, ya no es si va a atajar penales; la pregunta es cuántos va a parar.



Ataja dos y, por si faltara más, mete el que le da el pase al @AmericaFemenil sub-19 a las semifinales. 🔥



Acá su actuación en la tanda. 👇🏻 pic.twitter.com/OQ3EOnJnM0 — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) May 13, 2026

Pero eso no fue todo, porque el siguiente también lo evitó, Zaida Figueroa es quien se prepara para cobrar ese tanto desde el manchón penal, pero cobró de la misma manera que su compañera y Murrieta evitó el otro gol de las Amazonas dejando así todo para el cobro de las azulcremas.

¡VALENTINA MURRIETA! 🔥



Con ella, ya no es si va a atajar penales; la pregunta es cuántos va a parar.



Ataja dos y, por si faltara más, mete el que le da el pase al @AmericaFemenil sub-19 a las semifinales. 🔥



Acá su actuación en la tanda. 👇🏻 pic.twitter.com/OQ3EOnJnM0 — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) May 13, 2026

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El gol que las clasificó

La capitana del conjunto se dispuso a cobrar la última pena máxima y con potencia disparó de pierna derecha hacia el palo izquierdo y Daniela Sánchez no pudo detener el balón por lo que las Águilas llegaron a las Semifinales de la competencia.

En síntesis