En el día de ayer, Jake Paul volvió al ring frente a Andersson Silva, excampeón del mundo de las artes marciales mixtas, a quien venció en las tarjetas en decisión unánime. Por otra parte, post pelea, el estaodunidense habló en conferencia de prensa y le volvió a mandar un mensaje a él.

El momento que vive el controvertido youtuber lo ha colocado como uno de los peleadores que más dinero genera. Debido a esto, no es casualidad que el expeleadores de MMA, basquetbolistas y futbolistas quieren enfrentarlo ya que es una gran paga asegurada por recibir un par de golpes.

Por otra parte, luego de su victoria contra Andersson Silva, el estadounidense comentó que espera que después de esta pelea se lo empiece a tomar en serio. A su vez, luego de la pelea, con el brasileño a su lado, The Problem Kid le dejó un mensaje a Canelo Álvarez para enfrentarse en el peso crucero.

“Canelo, te estás haciendo viejo, te viste raro contra GGG. Sigo queriendo esa pelea. Lo dije hace como 18 meses y todos en la sala se quedaron así y dijeron, idiota. 18 meses más tarde estoy aquí y quiero decirlo. Tal vez la gente lo va a tomar más en serio ahora y lo digo en serio, quiero esa pelea”, expresó el youtuber.

Cabe recordar que Jake Paul ayer llevó adelante su sexta pelea y que tiene un invicto en el que ganó tan solo cuatro por KO. No hay que olvidarse de que su intención era volver en agosto de este año, pero la pelea no se llevó adelante porque Hasim Rahman Jr. no iba a dar el peso pactado.