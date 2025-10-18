Es tendencia:
Stream Fighters 4

¿A qué hora pelean la mexicana Karely Ruiz y la colombiana Karina García en Stream Fighters 4?

Repasa los detalles de una presentación muy esperada por los amantes de los creadores de contenido en Internet.

Por Lucas Lescano

Karely Ruiz será la representante mexicana en Stream Fighters.
© INSTAGRAMKarely Ruiz será la representante mexicana en Stream Fighters.

La acción vuelve al cuadrilátero con Stream Fighters y promete una velada llena de emoción y adrenalina con su cuarta edición. Entre los combates más esperados del día está el que protagonizarán Karely Ruiz y Karina García, dos competidoras que llegan con todo para destacarse y dar un gran espectáculo frente a los fanáticos.

Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El duelo entre Ruiz, única representante mexicana, y García se perfila como uno de los platos fuertes de la jornada, ya que será el encargado de abrirla. Ambas mostrarán sus habilidades y estrategia en cada intercambio, con la intención de sorprender al público y demostrar quién tiene el control dentro del ring. La pelea promete intensidad y momentos vibrantes.

Horario previsto para el duelo de Karely Ruiz y Karina García

Está estipulado que Karely Ruiz y Karina García suban al ring a las 15:30hs del Centro de México, 18:30hs en Buenos Aires y 16:30 de Bogotá, aunque como siempre en estos eventos, el horario puede ajustarse según lo que ocurra en los combates previos. Aun así, los fanáticos pueden organizar su día para asegurarse de vivir la pelea desde el inicio.

Los seguidores del Stream Fighters estarán atentos a cada detalle, ya que esta será la primera pelea de la noche, por lo que habrá que seguir de cerca la programación para no perder ni un solo instante de la acción.

lucas lescano
Lucas Lescano
