¿A qué hora pelean Tashiro Fierro y Óscar Duarte HOY?

La velada en Las Vegas sigue sumando pólvora y, dentro de la misma cartelera que encabezan el Zurdo Ramírez y David Benavídez, el choque entre Ángel Tashiro Fierro y Óscar Duarte se perfila como la verdadera “pelea de la gente”. Es un duelo de estilos donde ambos mexicanos salen a buscar el intercambio desde el primer segundo, sabiendo que una victoria aquí los deja a las puertas de una oportunidad mundialista en la división de los superligeros.

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El ambiente en el T-Mobile Arena ya estará encendido para cuando estos dos suban al cuadrilátero. Fierro llega con esa hambre característica de quien no teme ir a la guerra, mientras que Duarte busca recuperar terreno y demostrar que tiene la pegada necesaria para silenciar a cualquier rival. Es de esos combates donde parpadear no es una opción, ya que el nocaut estará merodeando el ring durante toda la contienda.

¿A qué hora ver el combate de Tashiro Fierro vs. Óscar Duarte?

Al ir un poco más temprano en la programación oficial, se espera que Tashiro Fierro y Óscar Duarte crucen guantes a las 17:00hs del Centro de México. Para los fanáticos que sigan la acción desde el sur del continente, la pelea iniciará a las 18:00hs en Bogotá y a las 20:00hs en Buenos Aires. Al ser parte de una jornada con varios títulos en juego, el inicio puede ajustarse levemente según la duración de los pleitos anteriores.

La transmisión para toda Latinoamérica y el mundo en general estará disponible a través de DAZN. Además, para no perderte ningún detalle de las tarjetas y el análisis round por round, Bolavip tendrá la cobertura en vivo minuto a minuto, acompañándote en este último tramo antes de los platos fuertes de la noche.

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En síntesis