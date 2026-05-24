Así quedaron las tarjetas de los jueces de la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

Este sábado 23 de mato el mundo del boxeo fue testigo de una pelea histórica. Oleksandr Usyk expuso su cinturón CMB del peso pesado ante Rico Verhoeven y parecía que se quedaba sin nada por la superioridad que mostró el neerlandés sobre el ring. Sin embargo, los jueces se encaminaban a un resultado completamente distinto si no aparecía el KO salvador. A raíz de esto, muchos se preguntan cómo votaron los encargados de juzgar la pelea para determinar este desenlace y aquí te lo revelamos.

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Partiendo de la base de que la contienda fue muy cerrada y ninguno de los dos consiguió momentos de una superioridad contundente, hay que decir que la pelea a Verhoeven se le escapó sobre el final. Dos de los jueces lo tenían arriba en las tarjetas a Usyk y con una ventaja mínima de cara a los últimos asaltos, los cuales iban a ser para el ucraniano. En los rounds de campeonato el campeón presionó y pudo salvar el resultado final.

Así estaban las tarjetas de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

Lo más claro estuvo en la segunda mitad de la contienda, donde Oleksandr impuso el ritmo, encontró la distancia y Verhoeven lució cansado, sin la potencia que se esperaba de él. Ese pasaje del duelo le permitió a Usyk ilusionarse y dar el golpe de efecto que necesitaba para quedarse con el duelo. En el recorte final se puede ver un doble 95-95 y un 95-94 a favor del ucraniano que extendió su reinado en los pesados.

Los jueces se encaminaban a una victoria unánime de Oleksandr Usyk. (Ring Magazine)

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Al existir una paridad tan grande, para los jueces resultaba difícil encontrar un ganador de forma unánime, pero entendieron que una valorar una leve ventaja de Oleksandr era lo mejor. Sin embargo, esto fue decepcionante para los aficionados que esperaban ver una mejor versión del campeón sobre el ring.

Verhoeven mostró intensidad y presión, por lo que sorprendió gratamente a propios y extraños, pero el paso del tiempo le imposibilitó ser constante y lo más importante: agresivo. Rico se impuso en momentos por volumen, pero en ningún momento complicó verdaderamente al ucraniano que entregó su mejor repertorio en el final.

En síntesis

Al momento de la detención en el undécimo asalto, las tarjetas de los jueces marcaban una paridad absoluta con un doble 95-95 y un 95-94 a favor de Oleksandr Usyk .

y un a favor de . Rico Verhoeven dominó pasajes del combate con base en intensidad y volumen de golpes, pero el cansancio en la segunda mitad le impidió mantener la agresividad.

dominó pasajes del combate con base en intensidad y volumen de golpes, pero el cansancio en la segunda mitad le impidió mantener la agresividad. Usyk impuso el ritmo en los rounds de campeonato, encontrando la distancia ideal para desgastar al neerlandés antes de conseguir el nocaut técnico que extendió su reinado.