El enojo de Rico Verhoeven tras su derrota vs. Oleksandr Usyk

El neerlandés no quedó convencido con el final de una pelea que estuvo muy cerca de ganar.

La polémica se instaló en Egipto. Oleksandr Usyk venció a Rico Verhoeven por KO técnico en el anteúltimo round de una pelea que terminó quedando en el ojo del huracán por la decisión del árbitro de detener la pelea sin existir argumentos potables para hacerlo. En ese sentido, el neerlandés se expresó tras el combate y no ocultó su frustración.

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Lo que entiende Verhoeven es que no estaba cerca de lucir noqueado como para dejarlo fuera de acción en una pelea en la que había lucido superior en gran parte de ella. A su vez, afirmó que el final del asalto estaba cerca (apenas 1 segundo) y que no había necesidad de dejarlo sin la oportunidad de terminar el duelo de pie.

La reacción de Rico Verhoeven a su derrota con Usyk

“Por supuesto que creo que fue una detención muy temprana, pero al final no depende de mí. Aun así, me parece un poco pronto. Creo que el réferi sabía que estábamos casi al final del round, así que o me dejaba salir de mi guardia o dejaba que sonara la campana. Eso es lo que pensé. Pero, como dije, no dependía de mí”, expresó Verhoeven post combate.

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Por su parte, Usyk expresó a DAZN: “Por supuesto que era un oponente duro, se los dije. Esto es boxeo, pero me siento bien. Ganamos, gracias a Dios. Lo siguiente es descansar, pero después hablaremos con mi equipo y con Turki Al-Alshikh. Gracias, Turki Al-Alshikh”.

Por lo pronto, una revancha para que es lo que se encamina para el futuro de ambos. Tanto Fury como Verhoeven se mostraron abiertos a tener un segundo capítulo en una historia que obtuvo mucho más protagonismo del que se esperaba en un primer momento cuando se anunció que el ucraniano se mediría con una leyenda del kickboxing, pero que solo tenía una presentación en el boxeo.

En síntesis

Rico Verhoeven calificó la decisión del réferi como una “detención muy temprana” , argumentando que el árbitro debió permitirle salir de la guardia o esperar el sonido de la campana, al faltar solo un segundo para terminar el asalto.

calificó la decisión del réferi como una , argumentando que el árbitro debió permitirle salir de la guardia o esperar el sonido de la campana, al faltar solo un segundo para terminar el asalto. Oleksandr Usyk reconoció la dureza de su rival, celebró la victoria y adelantó que, tras un periodo de descanso, definirá sus próximos pasos junto a su equipo y al magnate Turki Al-Alshikh .

reconoció la dureza de su rival, celebró la victoria y adelantó que, tras un periodo de descanso, definirá sus próximos pasos junto a su equipo y al magnate . El panorama apunta a una posible revancha en el futuro, dado el sorpresivo e igualado desarrollo del combate y la apertura mostrada por ambas partes para un segundo capítulo.