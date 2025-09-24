Las críticas a Canelo Álvarez luego de perder con Terence Crawford continúan llegando. El mundo del boxeo se mostró muy desilusionado con el campeón mexicano luego de la derrota inesperada ante el estadounidense que le generó la pérdida completa de sus cinturones del peso supermediano. A raíz de esto, quien se expresó de manera contundente fue un campeón del mundo que utilizó solo dos palabras para describir el presente del tapatío.

El duro comentario de Christian Mbilli hacia Canelo Álvarez

El francés Christian Mbilli, monarca interino del CMB en las 168 libras, se manifestó luego de la pelea de Canelo con Crawford y afirmó que el mexicano “está envejeciendo”. Por lo tanto, el europeo cree que Saúl ya no presenta la misma resistencia sobre el ring que hace unos años para enfrentar a rivales de primer nivel como en sus mejores épocas.

En ese sentido, Mbilli reflexionó acerca de una posible pelea que los pueda llegar a enfrentar, afirmando que ahora él tiene las de ganar, debido a que se encuentra en el mejor momento de su carrera, a comparación de un Canelo que está dejando más dudas que certezas cada vez que se sube al cuadrilátero. Por ese motivo, el francés se siente con confianza para terminar con el mexicano.

Christian Mbilli está dispuesto a enfrentarse con Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

“No sé si él pueda soportar las mismas peleas, mi presión, mis golpes porque lanzo muchos golpes, mucha presión, pongo mucha energía. No sé si ahora mismo pueda aguantarlo porque se está haciendo viejo, pero creo que puedo ganar. Tengo muchas posibilidades de ganar. Para mí, será una gran guerra y es bueno porque está envejeciendo mucho”, le comentó Mbilli a The Ring.

Por lo pronto, todo parece indicar que Mbilli se expone a una revancha en el corto plazo con Lester Martínez, con el que dio una verdadera batalla el mismo 13 de septiembre de Canelo vs. Crawford. Luego de eso, si es que consigue la victoria después de haber empatado, podría quedar listo para retar al mexicano si que se presenta la oportunidad.

