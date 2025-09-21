Terence Crawford hizo historia y se consagró como campeón unificado e indiscutido del peso supermediano al derrotar a Canelo Álvarez en Las Vegas. Bud escribió una nueva página dorada en la historia del deporte y su carrera, pero eso le significó el tener que resignar una corona que le había permitido extender su legado.

ver también Por esta razón Mike Tyson peleará ante Floyd Mayweather

Crawford había llegado a conquistar la división superwelter al derrotar a Israil Madrimov en agosto del año pasado. En aquella oportunidad, Terence se adueñó del cinturón AMB de las 154 libras y ese fue el último paso que dio previo a la pelea con Canelo Álvarez. Sin embargo, Bud recibió una mala noticia respecto a esta categoría, ya que no volverá a pelear en ella.

Crawford ya no es campeón superwélter

En ese sentido, Crawford fue despojado de su corona de la Asociación Mundial de Boxeo del peso superwélter luego de un comunicado en el que las autoridades expresaron que Terence decidió permanecer en los supermedianos luego de derrotar a Álvarez. En ese contexto, la división tiene un nuevo rey, debido a que Abass Baraou pasó de interino a oficial.

Publicidad

Publicidad

“Terence Crawford se mantendrá como el súper campeón de peso supermediano de la World Boxing Association (WBA) tras su reciente victoria frente a Saúl Álvarez. El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división a medirse con Álvarez”, expresó la AMB sobre el futuro de Crawford.

Terence Crawford disfruta del campeonato que le arrebató a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y además informó: “Mientras que la división superwelter ahora quedará con Abass Baraou como único campeón, según decisión del comité de campeonatos del organismo. Baraou, anteriormente interino, es el único monarca del súper welter”.

Publicidad

Publicidad

ver también El promotor Eddie Hearn da su parecer de una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Ahora lo único que resta esperar es la decisión que tomará Crawford con su carrera. Aún se desconoce si Bud querrá defender sus nuevos cinturones o si se retirará. Teniendo en cuenta que tiene 37 años y que hizo un gran esfuerzo físico para alcanzar las 168 libras, no sería extraño que cuelgue los guantes para siempre.