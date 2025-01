Los tiempos en el deporte evolucionan constantemente y por esa razón es que nuevas figuras aparecen en escena de manera continua. Claro que nadie quiere que las leyendas dejen su lugar, pero es algo inevitable y eso lo sabe muy bien un Canelo Álvarez que se anima a vaticinar quienes pueden ser las caras del boxeo en el futuro. ¿Se dará?

Los elegidos por Canelo para ser el futuro del boxeo

En una entrevista que Saúl le brindó al medio especializado The Ring, no dudó a la hora de confirmar los que serán, para él y según su gusto personal, los encargados de mantener al deporte en las primeras planas del mundo con presentaciones que reúnan a miles y miles de fanáticos que deseen ver sus presentaciones. Los elegidos fueron Ryan García y Gervonta Davis.

“No sé, no sé, hay muy buenos peleadores ahora. Para ser una gran estrella necesitas muchas cosas, no solamente habilidades. Hay mucho talento, pero no sé quién será… Ryan García si pone todo, la disciplina todo lo que necesita, Gervonta Davis, obviamente. Esos son los únicos nombres que pasan por mi mente”, comenzó diciendo Canelo.

Gervonta Davis y Ryan García fueron elegidos como el futuro del boxeo por Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y además añadió: “Tienes que tener carisma, la mentalidad, la disciplina, obviamente talento, gente que te apoye y combinar todo. Porque si tienes disciplina y no talento no puedes ser grande, necesitas tener ambos y combinarlos, porque a veces tienes talento pero no disciplina y es muy difícil. O tienes los dos, pero no la mentalidad para el compromiso”.

Cabe recordar que Gervonta anunció hace unos meses que el 2025 será su último año en el boxeo, por lo que habrá que ver si el pensamiento de Canelo se cumple o si Tank deja con las ganas a Saúl. Por parte de García, está todo listo para que The King vuelva a la acción en mayo y se especula que podría ser enfrentando a Isaac el Pitbull Cruz.

