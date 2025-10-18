Había mucha expectativa sobre lo que podía llegar a suceder entre Karely Ruiz y Karina García. La mexicana y la colombiana fueron las protagonistas de una contienda que terminó transformándose en una de las de la noche. Con ambas dando el 100% desde el inicio, llegaron al final del duelo con muy poco en el tanque.

La contundente victoria de Karely Ruiz sobre Karina García

Aunque parecía que el triunfo iba camino a quedarse en manos de García, Karely pudo dar vuelta la historia y sorprender al mundo con una espectacular reacción que le permitió acorralar a su rival a falta de menos de 20 segundos para el final del último round. Aunque los golpes de la mexicana no eran muy fuertes, Karina ya no ofrecía ningún tipo de resistencia, por lo que la réferi no tuvo otra alternativa que detener el duelo.

La colombiana quedó exhausta, agotada como pocas veces se vio a alguien sobre un cuadrilátero, al punto de necesitar asistencia médica con oxigeno luego del enfrentamiento producto del excesivo cansancio que sentía.

El duelo fue vibrante e intenso desde el inicio, con las dos luchadoras decididas a quedarse con la victoria. Finalmente, la resistencia física terminó siendo determinante para que Karely pudiera imponerse y quedarse con la victoria en su primera vez en un cuadrilátero.

De esta manera, con su única representante en escena, México se dio el lujo de extender su buen momento en las peleas de streamers. Gracias a Karely, el país continúa demostrando su marcada superioridad sobre el resto en relación a la contundencia con la que se presentan sobre el ring cada vez que los apuntan las luces.