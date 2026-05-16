Falta menos de un mes para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El 11 de junio el Tri se enfrentará con Sudáfrica en el Estadio Azteca y allí dirá presente Claudia Sheinbaum para apoyar al equipo de Javier Aguirre en una nueva cita mundialista.

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En La Mañanera de este viernes 15 de mayo, ante la consulta de un periodista sobre qué le dice a la porción de la población que le costará ver partidos del mundial por no poder acceder a los mismos, Claudia Sheinbaum respondió dicha pregunta y luego habló sobre una propuesta que platicó con la FMF.

La palabra de Claudia Sheinbaum

“Todos los clubes de futbol deberían tener sus escuelas de futbol. Pumas, por ejemplo, tiene su cantera. Mi hijo estuvo en pumas, yo lo llevaba allí a jugar. A él le gusta el futbol, no se dedica a eso pero sigue jugando al futbol. Mi hija también jugó futbol”, comenzó relatando la mandamás de México.

“Sería muy hermoso, la verdad, que todos los equipos de la Liga MX tuvieran escuelas de futbol. Y que las niñas y niños de todo el país que les gusta tanto este deporte, y que quisieran dedicarse al deporte, pues fueran parte de una gran cantera donde ahí salgan los talentos para la selección nacional. Eso sería un gran legado de la Copa del Mundo para México, para las niñas y niños para que desde abajo surjan los grandes jugadores”, agregó Claudia Sheinbaum.

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¿Te imaginas que todos los equipos de futbol tuvieran sus escuelas? ⚽🔥 Sheinbaum señala que sería muy hermoso que todos los clubes de Primera División de México tuvieran sus escuelas: "Que fueran parte de una gran cantera de donde salgan los talentos para la Selección Nacional" pic.twitter.com/OtL3elfnZN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 15, 2026

“Hay clubes que lo tienen. El Pachuca tiene la Universidad del Futbol, hay muchos que lo tienen pero otros no. Yo creo que sería un gran legado. Es una opinión, como presidenta no me corresponde meterme en la federación, pero es una opinión”, dijo la mandataria del país, quien luego manifestó que no solo debe verse al futbol como un negocio.

“El gran legado sería pues que el futbol social se convierta también en parte de la visión de los clubes de futbol. Porque muchas veces solo van por el negocio. Es un negocio, pero que no solo sea el dinero, que también tenga que ver con un vinculo desde las niñas y niños desde la selección nacional“, concluyó Claudia Sheinbaum en su extensa respuesta y propuesta a la FMF.

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En síntesis