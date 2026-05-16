El último trabajo de Jorge Sampaoli fue en Atlético Mineiro, donde fue despedido en marzo de este año.

Rayados continúa su búsqueda para contratar un nuevo entrenador. Matías Almeyda es la prioridad de la directiva, pero nuevos nombres comienzan a aparecer debido a que la negociación con el ex técnico de Chivas se ha prolongado.

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En este sentido, de acuerdo a lo revelado por el periodista Germán García Grova, Jorge Sampaoli fue ofrecido a Rayados. El reportero no dio más detalles de cómo llegó el nombre del entrenador argentino a Monterrey, pero se suma a la lista de posibles candidatos.

Según Germán García Grova, Jorge Sampaoli estaría dispuesto a asumir el desafío de ser técnico de Rayados. El último equipo del DT argentino fue Atlético Mineiro, equipo del que fue despedido en marzo de este año luego de cinco meses en el cargo.

Dennis te Kloese es el encargado de elegir al DT de Rayados (JAM Media)

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La carrera de Jorge Sampaoli ha ido disminuyendo en éxitos una vez concluido su paso por Argentina tras el Mundial 2018. El argentino estuvo en Santos, Atlético de Mineiro (dos veces), Sevilla, Olympique de Marsella Flamengo y Stade Rennes y el único título que ganó en estos años fue el Campeonato Mineiro en 2020.

¿Y Matías Almeyda?

El periodista César Luis Merlo contó en las últimas horas que Matías Almeyda sigue siendo la prioridad de Rayados y que la negociación no está caída ni mucho menos. La directiva regiomontana se encuentra en un tira y afloje con la representación del DT en la cuestión económica.

Por esta razón es que la negociación entre Matías Almeyda y Monterrey se ha alargado, pero Rayados quiere llegar a un punto de acuerdo con el DT argentino. Lo más probable es que haya una resolución en el comienzo de la próxima semana, ya sea de manera positiva o negativa.

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En síntesis