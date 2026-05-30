¿Cuánto dinero ganó Dmitry Bivol por vencer a Michael Eifert?

Una de las peleas más esperadas del año llegó este sábado 23 de mayo en el que Dmitry Bivol derrotó a Michel Eifert en Rusia. El ruso expuso y retuvo sus coronas AMB y FIB del peso semipesado en una contienda que terminó ganando por decisión unánime y que le permitió llevarse una verdadera ganancia millonaria a casa.
Bivol viene de ganar bolsas multimillonarias en Arabia Saudita frente a Artur Beterbiev (donde se estimaron garantías de hasta 10 millones) y de sus peleas previas con Canelo Álvarez. Sin embargo, esta defensa obligatoria en Rusia no cuenta con el respaldo de los fondos infinitos de Riyadh Season ni es un evento de PPV masivo en Estados Unidos.
Las ganancias que obtuvo Dmitry Bivol
Para defensas de este estilo, las bolsas de campeones consolidados como él suelen estabilizarse en el rango de las siete cifras bajas de 1 a 2 millones aseguradas por los derechos de televisión internacional y los patrocinadores locales.
De esta manera, la carrera de Bivol continúa siendo más que exitosa. Un impactante récord de 24-1 con 12 triunfos antes de tiempo le permite mantenerse consolidado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad y como uno de los pugilistas más dominantes de todos los tiempos. A cualquiera que se oponga en su camino, Dmitry le gana.
En síntesis
- El campeón ruso Dmitry Bivol retuvo con éxito sus coronas de peso semipesado de la AMB y la FIB tras vencer por decisión unánime al alemán Michael Eifert en Rusia.
- Al tratarse de una defensa obligatoria sin el respaldo económico de Arabia Saudita o del formato PPV, la bolsa de Bivol se estabilizó en un rango estimado de 1 a 2 millones de dólares.
- Con este triunfo, Bivol consolidó su posición entre los mejores libra por libra de la actualidad y extendió su récord profesional a 24-1 con 12 victorias por la vía rápida.