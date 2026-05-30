Quintetos iniciales confirmados de OKC y San Antonio Spurs para el Juego 7 de las Finales de Conferencia de la NBA

Finalmente, cumplieron con lo que prometían en la previa. Este sábado 30 de mayo, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se enfrentan en el Juego 7 de las Finales de Conferencia del Oeste de la NBA con el hambre de victoria para meterse en la gran definición de la liga. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle de este histórico encuentro.

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Con la premisa clara de que una nueva generación de jugadores ha llegado a la liga, OKC busca mantenerse en competencia con el objetivo de defender el título que consiguió en la temporada pasada. En ese sentido, la salud de las estrellas acompañó en la parte final de la campaña y no habrá mayores sorpresas en el quinteto inicial que tendrá a Shai Gilgeous-Alexander como la principal figura.

Por el lado de San Antonio, la premisa es un tanto similar. Con un sistema que rodea a Victor Wembanyama, los Spurs buscan la gloria con un roster extenso que está en completa disposición para el encuentro que define si se extiende el camino o si se acaba la ilusión y se pospone hasta el próximo campeonato.

Quinteto de OKC para recibir a San Antonio Spurs:

Shai Gilgeous-Alexander

Jared McCain

Luguentz Dort

Chet Holmgren

Isaiah Hartenstein

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Quinteto de San Antonio Spurs para visitar a OKC:

Stephon Castle

De’Aaron Fox

Devin Vassell

Julian Champagnie

Victor Wembanyama

En síntesis