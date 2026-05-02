¿Cuánto dinero ganó Junto Nakatani por perder la pelea ante Naoya Inoue?

El ascenso meteórico de Junto Nakatani alcanzó su punto máximo este sábado 2 de mayo al protagonizar uno de los combates más esperados en la historia reciente del boxeo japonés. Al enfrentarse cara a cara con Naoya Inoue en el imponente Tokyo Dome, accedió a la bolsa más importante de toda su trayectoria profesional. Se estima que, por este choque de unificación, el nipón recibió una cifra base que oscila entre los 1.5 y 2 millones de dólares, un salto económico proporcional a la magnitud del evento.

Publicidad

Los millones que ganó Nakatani vs. Inoue

Aunque las bolsas en el boxeo japonés suelen manejarse con cierta discreción, el impacto mediático de Nakatani ha crecido exponencialmente en el último año, lo que le permitió negociar términos muy favorables para esta contienda. Además del monto fijo por subir al ring, el peleador sumó ingresos adicionales por acuerdos de patrocinio exclusivos y un porcentaje de los derechos televisivos, lo que podría elevar su recaudación total por encima de los 2.5 millones de dólares.

Desde el punto de vista del negocio, la presencia de Nakatani fue fundamental para que el evento alcanzara niveles de recaudación históricos. Este combate demostró que Nakatani ya no es solo una promesa del boxeo asiático, sino una realidad comercial capaz de encabezar carteleras millonarias y atraer la atención de las grandes promotoras internacionales durante toda la jornada de este sábado.

Más allá del resultado deportivo frente a un coloso como Inoue, el púgil ha demostrado que pertenece a la mesa chica de los nombres que mueven la aguja en el mercado global. Con su cuenta bancaria reflejando el éxito de este desafío, Nakatani se posiciona ahora para futuras peleas titulares o unificaciones que seguirán incrementando su valor de mercado.

Publicidad

En síntesis