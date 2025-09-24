De a poco se van terminando las palabras y se acerca la hora de la acción. Fernando Martínez enfrentará el próximo 22 de noviembre a Jesse Bam Rodríguez en Riad, Arabia Saudita, en una contienda que tendrá en juego la unificación del cinturón del peso supermosca. Para muchos, el estadounidense es el amplio favorito a quedarse con el duelo, pero para otros es cuestión de que la experiencia del argentino se imponga para agrandar todavía más su nombre.

En ese sentido, el pasado sábado 20 de septiembre, el Puma se despidió del país antes de emprender viaje hacia Las Vegas, para luego volar hacia Medio Oriente. En el Casino de Buenos Aires, lugar emblemático de la capital argentina, Martínez se presentó con su equipo y dio unas últimas palabras que se llevaron los aplausos de todos los presentes.

Ante el micrófono de Bolavip, el Puma reveló qué es eso que lo mantiene con los pies sobre la tierra, sin dejarse llevar por la emoción o ansiedad propia de querer que el día del evento sea ya. Martínez llenó de elogios a su familia y afirmó que son ellos los que le permiten mantenerse sereno, disfrutando de los buenos momentos sin pensar tanto en lo que puede suceder sobre el cuadrilátero.

El Puma Martínez y su entrenador: de la importancia de la familia a la diferencia con el resto

“Yo trato de estar con la familia, de disfrutarla. Es mucho sacrificio, me voy mucho tiempo afuera y eso se extraña un montón porque soy familiero. Trato de disfrutarlo con ellos, pasar el tiempo que pueda. Sabemos que cada entrenamiento estamos al 100% y el día se nos acorta cada vez más. Trato de disfrutar con la familia, eso es lo que hago y lo que siento”, expresó Martínez.

Por otro lado, el que también tomo la palabra fue el entrenador de Fernando, Rodrigo Calabrese, quien se refirió a la situación de su pupilo para explicar aquellos factores que lo transforman en distinto al resto. Todo esto, inmerso en la pregunta relacionada a la falta de estrellas nacionales en el cono sur del mapa.

Fernando Martínez acompañado del Chino Maidana a su izquierda y de Rodrigo Calabrese a la derecha.

“La diferencia entre Fernando Martínez y el resto es que él es un primer línea mundial. Hay muchas clases de campeones del mundo: clase A, clase B. Cuando nosotros salimos campeones con Ancajas no pasó absolutamente nada, fuimos a defender no pasa nada, volvimos a defender con Bornea… Todos muy buenos boxeadores. Recién cuando se le ganó a Ioka, un súper campeón, se recibió de primera línea y llegar ahí es muy difícil y recién ahora está pasando todo esto. Esa es la diferencia”, comenzó analizando Calabrese.

Y además agregó: “Porque un campeón lo podés armar. Se puede armar un campeón del mundo con distintos niveles como hizo Canelo y defendía y elegía, pero cuando le tocan los buenos pierde. Entonces, nosotros peleamos con los que se nos pusieron, eso es un primera línea mundial. Es para que se entienda un poco, porque hay 10.000 títulos por todos lados, pero un primera línea mundial, el único que está, es Fernando Martínez. Cuando se le ganó un súper campeón se recibió de primera línea”.