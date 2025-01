Sin dudas que una de las revanchas más esperadas en el mundo del boxeo es la que va a poner cara a cara a Dmitry Bivol con Artur Beterbiev. Los rusos se verán los rostros nuevamente, luego de la contienda que protagonizaron en octubre del año pasado y hay uno de ellos que busca algo más que los cinturones de la división de los semipesados.

En esa primera vez que se estuvieron frente a frente, muchos pensaron que Bivol tuvo que haber sido el ganador, pero finalmente la victoria fue para Beterbiev en la vía de la decisión y de esa manera, Artur se quedó con la corona indiscutida de las 175 libras. Desde entonces, Dmitry se ha estado lamentando por lo que pudo haber hecho mejor para quedarse con la victoria de manera contundente y dejar atrás todo tipo de dudas sobre sus capacidades.

En línea con esto, el ruso tiene claro lo que desea frente a su compatriota el próximo sábado 22 de febrero, cuando tenga una nueva oportunidad titular en Arabia Saudita. Para ese combate, Bivol quiere algo más que los títulos, Bivol quiere revancha y está dispuesto a darlo todo. Esto, argumentado desde el lado de la primera pelea, en la que Dmitry siente que no dio todo su nivel.

Lo que buscará Dmitry Bivol en la revancha con Artur Beterbiev

“Esta es una buena oportunidad para mí y sé que a la gente le gustó la primera pelea y quieren ver la segunda, también quiero hacerla y ser el ganador. Antes quería tener esos cinturones y nada más, pero hoy no solo quiero los cinturones, quiero venganza, quiero arreglar lo que hice antes. Quiero ganar, no solo los cinturones, ahora no se trata solo de cinturones”, comenzó diciendo Bivol en la conferencia de prensa de presentación de la pelea.

Dmitry Bivol quiere dejar atrás la dura derrota ante Artur Beterbiev y conseguir los títulos semipesados en la revancha. (GETTY IMAGES)

Y además, agregó: “Necesito cambiar lo suficiente para demostrar que soy mejor. Necesito añadir más, más acciones. Ya cambiamos un poco en nuestro campo de entrenamiento, agregamos un entrenador en nuestro campo de entrenamiento y ahora estoy trabajando en mí mismo. Por supuesto que quiero ser mejor, quiero ser perfecto y estoy tratando de serlo”.

De esta manera, se empieza a sentir el picante que tendrá una de las peleas más espectaculares del año. El nivel de ambos es tan alto, que se torna imposible encontrar un favorito para quedarse con el duelo. El hecho de que Beterbiev sea el monarca no significa mucho, ya que Bivol está a la misma altura que el campeón, por lo que la venganza que busca Dmitry es más que posible.