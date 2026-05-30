Dmitry Bivol vs. Michael Eifert: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver en VIVO

Este sábado 30 de mayo el boxeo se viste de gala y aterriza en tierras distintas, ya que una velada histórica se llevará a cabo en Europa. En Rusia se vivirá una jornada emblemática para el deporte mundial y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

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Dmitry Bivol y Michael Eifert serán los últimos en salir al cuadrilátero como los protagonistas más importantes del día. El ruso tiene en su poder los cinturones AMB y FIB del peso semipesado y los expondrá ante el alemán, por lo que dar un golpe en la mesa ante una figura creciente sería más que importante para confirmar su estatus de uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 09:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante DAZN.

Cartelera completa de la pelea de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert

Gor Khachatryan vs. Valery Oganisyan | Peso superligero

| Peso superligero Sharabudtin Ataev vs. Saipaier Rouzi | Peso semipesado

| Peso semipesado Vsevolod Shumkov vs. Christian Antonio Oliva | Peso supermediano

| Peso supermediano Sergey Lubkovich vs. Michael King | Peso wélter

| Peso wélter Vadim Tukov vs. Sebastián Horacio Papeschi | Peso mediano

| Peso mediano Mukhammad Shekhov vs. Yerny Betancourt | Peso supergallo

| Peso supergallo Dmitry Bivol vs. Michael Eifert | Peso semipesado

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¿A qué hora empieza la cartelera de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 09:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 14:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert según país

México: 09:00hs

Colombia – Perú: 10:00hs

Chile – Estados Unidos: 11:00hs

Argentina: 12:00hs

España: 17:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert?

Toda la acción podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.

En síntesis

La cartelera de boxeo que protagonizan Dmitry Bivol y Michael Eifert se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en Rusia, teniendo como hora de inicio las 09:00hs (Centro de México) / 12:00hs (Argentina).

y se llevará a cabo este sábado en Rusia, teniendo como hora de inicio las (Centro de México) / (Argentina). Bivol expondrá sus títulos mundiales de peso semipesado de la AMB y la FIB ante el retador alemán en el combate estelar, el cual se estima que iniciará alrededor de las 14:00hs (Centro de México).

expondrá sus títulos mundiales de peso semipesado de la y la ante el retador alemán en el combate estelar, el cual se estima que iniciará alrededor de las (Centro de México). El evento completo contará con un respaldo de seis peleas internacionales previas y será transmitido en exclusiva a nivel global a través de la plataforma DAZN.