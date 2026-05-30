Quién pelea HOY sábado 30 de mayo de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Este fin de semana se definen muchas cosas en el boxeo. El sábado 30 de mayo es el día elegido para que Dmitry Bivol regrese a la acción con una contienda que busca consolidarlo como la estrella que es hace tiempo, a pesar de haber perdido protagonismo en los últimos meses.

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El ruso, campeón AMB y FIB de los semipesados, se medirá ante el alemán Michael Eifert en una contienda que se llevará a cabo en Rusia. La última presentación de Dmitry data de inicios de 2025, fecha en la que derrotó a Artur Beterbiev en una revancha muy esperada.

Por el lado del retador, se trata de un protagonista sin mayor nombre en el deporte, pero que está listo para amargar la fiesta del campeón. Con 28 años y un récord de 13-1, buscará lucirse ante el mundo en las 175 libras.

El inicio de la cartelera que será transmitida por DAZN está estipulado para las 09:00hs del Centro de México, 10:00hs en Bogotá y 12:00hs de Buenos Aires. Además, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle.

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Las peleas más destacadas de este sábado 30 de mayo:

Gor Khachatryan vs. Valery Oganisyan | Peso superligero

| Peso superligero Sharabudtin Ataev vs. Saipaier Rouzi | Peso semipesado

| Peso semipesado Vsevolod Shumkov vs. Christian Antonio Oliva | Peso supermediano

| Peso supermediano Sergey Lubkovich vs. Michael King | Peso wélter

| Peso wélter Vadim Tukov vs. Sebastián Horacio Papeschi | Peso mediano

| Peso mediano Mukhammad Shekhov vs. Yerny Betancourt | Peso supergallo

| Peso supergallo Dmitry Bivol vs. Michael Eifert | Peso semipesado

En síntesis