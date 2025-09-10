Cuando el presente no es el mejor, siempre hay alguien que aparece para deslumbrar, para calmar a aquellos que temen y demostrar que está todo bajo control. Fernando Martínez ocupa este lugar en el boxeo argentino, que lo necesita, que lo busca y lo aclama como el gran campeón que es. A poco de la pelea más importante de su carrera, él acepta el rol que le toca y lo representa de la mejor manera.

El Puma es argentino y tiene un gran sentido de pertenencia con su país, con el que tanto le ha dado y al que le está devolviendo algo de todo lo que recibió. Martínez agiganta su carrera con cada paso que da y, a sus 34 años y con un récord de 18-0 (9KOs), está en el mejor momento de su trayectoria. Luego de conquistar y defender el cinturón AMB del peso supermosca ante el siempre complicado Kazuto Ioka. Ahora, está listo para verse las caras con una de las máximas estrellas de la actualidad y la confianza es la misma.

El Puma Martínez confía en poder noquear a Jesse Rodríguez

Luego de realizar una pequeña exhibición en uno de los centros comerciales más importantes de Buenos Aires, el Puma se tomó unos minutos para expresar lo que siente al respecto del enorme revuelo que se genera con su figura y no se oculta: desde las posibilidades que siente de derrotar a Jesse Bam Rodríguez (campeón CMB y OMB) el próximo 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, a la importancia de ser el único campeón del mundo argentino, Fernando no dejó tema sin tocar.

Jesse Bam Rodríguez es el próximo rival del Puma Rodríguez. (GETTY IMAGES)

“Creo que con un choque por choque, con mucha inteligencia. Acá se va a definir quién es el mejor de la categoría, quien gane esta pelea se va a convertir en el campeón indiscutido del peso. Lo puedo noquear. Todavía no se enfrentó a un rival tan duro como yo, con tanta experiencia y al nivel que estoy… Estoy al prime”, le expresó Martínez al micrófono de Bolavip sobre como se vence un rival como Bam y las posibilidades de finalizar la historia antes de tiempo.

Como se dijo, el Puma se presentará ante el mundo el próximo 22 de noviembre. Aunque para gran parte del boxeo el favoritismo de Rodríguez es muy grande, debido a sus condiciones magnificas que le permiten tener un récord de 22-0 con 15KOs, Martínez sabe que tiene lo necesario para desbancar a la estrella de apenas 25 años y ampliar su legado dentro de los cuadriláteros.

