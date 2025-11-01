Si bien había muchos que veían capaz a Terence Crawford de vencer a Canelo Álvarez, pocos imaginaban que sería capaz de hacerlo con tanta contundencia, reduciendo al campeón mexicano a la mínima expresión. Esto estuvo trabajado desde mucho antes en la esquina de Bud, ya que uno de sus entrenadores reveló las claves de la victoria.

Publicidad

Publicidad

ver también La pelea en riesgo: Jake Paul eligió al reemplazo de Gervonta Davis para la pelea del año

Lo que afirmó Bernie Davis, protagonista fundamental en el equipo de Crawford, es que ante Canelo tuvieron que dar más del 110% del rendimiento, ya que de otra manera sería imposible derrotar a Saúl. Además, manifestó que Terence es el mejor boxeador de los últimos 25 años, instalando un debate que toma cada vez más fuerza en el pugilismo.

Canelo Álvarez fue respetado por el entrenador de Terence Crawford

“Nuestra preparación fue agotadora, pero valió la pena como puedes ver en el resultado. Contra Canelo tienes que dar el 110% tan solo para salir tablas. Pero lo que importa es la victoria: campeón indiscutido en tres pesos, no me puedo quejar, Dios es bueno. Crawford es el mejor boxeador del mundo, el mejor boxeador de los últimos 25 años“, le expresó Davis a Izquierdazo.

Terence Crawford se lució de manera impresionante ante Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Lo que piensa Davis es lo que creen muchos. Con los logros que ha obtenido Crawford a lo largo de su carrera, se piensa que puede ser catalogado como una de las estrellas más grandes de los últimos tiempos en el deporte. Terence está en la discusión con leyendas del calibre de Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y el propio Canelo.

ver también No es una revancha con Canelo Álvarez: la pelea que quiere Terence Crawford

Aún se desconoce cuál será el futuro de Crawford sobre el cuadrilátero, pero lo que parece claro es que Bud tendría decidido el hecho de descender al peso mediano para conquistar una nueva división. En las últimas horas, Terence le envió un mensaje a Janibek Alimkhanuly, el monarca de las 160 libras al que desea enfrentar en 2026.